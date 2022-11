C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Les Sixers ont annoncé l’indisponibilité de Joel Embiid pour la rencontre de mardi soir face aux Nets !

Le pivot camerounais est touché par une entorse du médio-pied gauche.

Russell Westbrook, sorti avec le pouce bandé hier soir, a effectué une radio revenue négative : ouf.

Les Lakers jouaient d’ailleurs contre les Spurs de coach… Brett Brown.

Gregg Popovich a dû s’absenter pour raisons médicales, et était finalement présent en tribunes pour assister au lourd revers des siens, 123 à 92.

Il est « OK » d’après son intendant, et s’est même targué d’une petite sortie en conf’ d’après-match quand un journaliste a souligné sa présence malgré les problèmes de santé.

« C’est une question de valeurs et d’objectifs, c’est comme ça qu’on avance. Et au-delà de ça, vous vous mettez une sorte de gifle : ce n’est vraiment pas une vie facile. Je ne peux pas payer ma facture d’électricité, les joueurs ne peuvent pas payer leurs factures de gaz et l’essence est trop cher pour eux. Allez, arrêtons un peu. C’est le plus beau métier du monde, donc si tu te plains, tu es un idiot. » – Gregg Popovich

Sur nos autres réseaux

Le programme de la nuit