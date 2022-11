C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

James Wiseman a été envoyé en G League pour environ dix jours, a indiqué Steve Kerr.

Une chouette opportunité pour l’intérieur de la Baie qui va enfin jouer, et devra produire pour réintégrer la rotation fanion.

Langston Galloway s’est engagé avec les College Park Skyhawks en G League.

Nick Young pense avoir été snobé de la liste des 75 meilleurs Lakers all-time.

Les Wolves ont signé A.J. Lawson en two-way contract, gros scoreur de G League sur le poste 2, mesure 1m98 et tire à 53% du parking depuis le début de saison.

