Gravement blessé durant l’intersaison, Jaren Jackson Jr. a enfin pu retrouver le chemin des parquets cette nuit face aux Pelicans. Un sacré renfort pour les Memphis Grizzlies.

13 mai 2022. Voilà la date de la dernière apparition de Jaren Jackson Jr. avec un uniforme des Grizzlies sur les épaules. Il s’agissait de l’élimination face aux Warriors en Playoffs. Auteur d’une saison pleine (16,3 points, 5,8 rebonds et 2,3 contres par match) avec une équipe de Memphis en pleine ascension et enfin libéré des blessures à répétition, l’intérieur avait vraiment de quoi voir la vie en rose. Et puis voilà, les vieux démons de l’infirmerie sont revenus hanter triple J. Blessé au pied, il se voyait condamner à passer 4 à 6 mois à l’infirmerie. Encore un bobo, encore un refrain qu’on ne connaît que trop bien concernant le talentueux mais fragile Jackson. Suppléé avec succès par le jeune Santi Aldama sur ce début de saison, JJJ n’aura finalement manqué que quatorze matchs. Une belle victoire quand on sait que son planning de convalescence aurait pu le pousser jusqu’à janvier.

Et ce comeback alors ? Titulaire pour son retour au jeu, Jaren Jackson Jr. a logiquement vu son temps de jeu être limité par Taylor Jenkins. Pourquoi se presser alors qu’il y a de la cam’ derrière pour faire le boulot et que le joueur revient d’une grosse blessure ? Un peu rouillé en attaque, l’ailier-fort aura compensé par une activité défensive déjà bien précieuse et il aura distribué les baffes toute la soirée. Qui était le meilleur contreur de la Ligue l’an dernier ? Ah oui, c’était lui.

JJJ got UP for his 3rd block of the first half 🚫

Grizzlies lead the Pelicans 60-59 at halftime on TNT. pic.twitter.com/FujSfcX1yx

— NBA (@NBA) November 16, 2022