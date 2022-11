Boston Celtics : un contender qui assume ! Apéro TrashTalk

Nous sommes aujourd’hui le 16 novembre 2022 et ça va faire pratiquement un mois que la saison régulière a commencé. Au sommet de l’Est à l’heure de ces lignes ? Les Boston Celtics, déjà finalistes NBA la saison passée. Ils méritaient bien leur petit Apéro TrashTalk.

Ici-même, ton lien préféré vers ta chaîne YouTube préférée.

On pouvait se demander comment les Celtics allaient aborder leur saison après l’affaire Ime Udoka qui a obligé Boston à changer de coach contre toute attente. Et bah pour l’instant, on peut dire que les C’s version Joe Mazzulla ont plutôt bien géré la transition. 14 matchs, 11 victoires, premiers à l’Est et meilleure attaque de la NBA, difficile de demander mieux. Alors certes on n’a pas encore retrouvé le même niveau défensif que l’an passé avec l’absence de Robert Williams III, mais Boston a tout ce qu’il faut en magasin pour redevenir une forteresse et donc potentiellement la toute meilleure équipe NBA. Symbole de ce début de saison réussi, le niveau de jeu actuel de Jayson Tatum, qui joue tout simplement comme un MVP. Quittant les Finales 2022 la tête basse après sa série très décevante face aux Warriors, JT a parfaitement rebondi pour proposer le meilleur basket de sa carrière et emmener tout ce beau monde avec lui.

Sur sept victoires consécutives, les Celtics tournent très bien en ce moment et y’a pas de raison que ça change. Ah si, la TT Curse, qui s’est récemment abattue sur Cleveland et qui pourrait bien se déplacer un peu plus à l’Est pour atteindre Boston. On s’excuse d’avance auprès de la fanbase bostonienne.