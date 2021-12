Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Knicks – Bucks à 18h ce dimanche, ça a changé la NBA

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Les semaines s’enchaînent et il sera déjà Noël avant que l’on ait eu le temps de s’en rendre compte. On espère quand même que vous n’oubliez pas d’ouvrir les cases de votre calendrier de l’avent pour votre dose chocolatée quotidienne. Si vous ne savez pas de quoi on parle, pas de souci, nos copains de chez beIN Sports vous réservent aussi votre dose de NBA quotidienne sur leur antenne. Cette semaine, les Grizzlies seront à l’honneur avec deux retransmissions en direct. Il ne faudra pas non plus rater le Suns – Spurs de la nuit prochaine. Les Spurs ont récemment battu les Warriors qui avaient eux-mêmes stoppé la série de 18 victoires consécutives des Suns. Pourtant, on a du mal à voir San Antonio favori de ce match. Et pour les couche-tôt, vous pourrez mater Knicks – Bucks à 18h dimanche prochain pour un coucher estimé aux alentours de 20h45. Ça a changé la NBA !

Dans la nuit du lundi 6 décembre

Charlotte Hornets – Philadelphie 76ers à 1h (beIN 1)

Phoenix Suns – San Antonio Spurs à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 7 décembre

Dallas Mavericks – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 8 décembre

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks à 2h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Boston Celtics à 4h30 (beIN 5)

Dans la nuit du jeudi 9 décembre

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 10 décembre

Indiana Pacers – Dallas Mavericks à 1h (beIN 4)

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 11 décembre

Los Angeles Clippers – Orlando Magic à 21h30 (beIN 2)

Miami Heat – Chicago Bulls à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 12 décembre

New York Knicks – Milwaukee Bucks à 18h (beIN 3)

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves à 3h (beIN 4)