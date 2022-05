Plusieurs fois, ils ont échoué. Plusieurs fois, la marche des Finales NBA s’est avérée trop haute. Mais ça y est, ils ont enfin réussi à valider leur ticket pour jouer la plus grande série de la saison. Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart sont désormais champions de l’Est après leur victoire lors du Game 7 à Miami cette nuit, une victoire qui prouve le processus de maturation du trio de Boston.

Il fut un temps où nombreux Hexperts se demandaient si Jayson Tatum et Jaylen Brown étaient faits pour jouer ensemble. Il fut un temps où Marcus Smart était dans les rumeurs de transfert. Il fut un temps où ce dernier critiquait les deux premiers publiquement pour leur tendance à ne pas passer la balle. On a l’impression que ça remonte à loin aujourd’hui mais c’était il y a à peine quelques mois, quand les Celtics étaient à des années-lumière de ressembler à l’équipe actuelle qui vient de décrocher sa place pour participer aux Finales NBA. Et comme un symbole, c’est ce trio qui a porté Boston vers la victoire cette nuit sur le parquet de Heat : 26 points – 10 rebonds – 6 passes pour le MVP de la série Jayson Tatum, 24 points – 6 rebonds – 6 passes pour Mister Brown, 24 points – 9 rebonds – 5 passes pour Marcus Smart. Selon le compte Twitter NBA History, c’est seulement le deuxième trio dans l’histoire de la Grande Ligue à boucler un Game 7 avec une ligne de stats de 20-5-5 pour chacun. JT a prouvé une nouvelle fois cette nuit qu’il est aujourd’hui bien plus qu’un scoreur en isolation et qu’il est devenu un joueur hyper complet ainsi qu’une véritable menace dans le playmaking. À ses côtés, dans un rôle de numéro 2, Brown est venu apporter ses qualités de scoreur en tentant de limiter au maximum les erreurs, et n’a pas oublié de contribuer dans les autres aspects du jeu. Quant à Marcus, il a montré encore une fois qu’il est bien plus que le Défenseur de l’Année pour son équipe, égalant son record au scoring sur ces Playoffs 2022 et terminant à la fois troisième scoreur et meilleur passeur de Boston sur cette série. Bref, une belle façon de couronner leur plus beau succès en commun, eux qui ont partagé de nombreux hauts et de bas au cours des dernières années.

Jayson Tatum, Marcus Smart, and Jaylen Brown become only the second trio to have at least 20 PTS, 5 REB, and 5 AST in a Game 7! #NBA75 pic.twitter.com/3pmQ34gxrp — NBA History (@NBAHistory) May 30, 2022

Brown et Smart participaient à leur quatrième finale de conférence cette année face à Miami. Jayson Tatum, arrivé en NBA en 2017, jouait lui sa troisième. À chaque fois jusqu’ici, cela s’était terminé par une élimination aux portes des Finales NBA. 2017 d’abord, quand les Cavaliers de LeBron James et Kyrie Irving avaient tout simplement défoncé Boston 4-1. L’année suivante ensuite, quand Boston – porté notamment par un Brown en pleine progression et un Tatum pas loin d’être exceptionnel dans son costume de rookie – s’était incliné de justesse contre le King de Cleveland lors d’un Game 7 à la maison. Une belle histoire étant donné les absences des recrues Kyrie et Gordon Hayward, mais la défaite du septième match avait forcément laissé un mauvais goût dans la bouche, en particulier pour Jaylen et Marcus qui étaient passés à côté de l’événement (5/18 au tir pour JB, 1/10 pour Marcus). Et puis évidemment, on n’a pas oublié cette série entre Boston et Miami (déjà) dans la bulle d’Orlando, remportée 4-2 par une équipe du Heat opportuniste face aux erreurs commises par les Celtics. C’est notamment dans cette bulle que des chaises avaient volé dans le vestiaire après la défaite du Game 2, Marcus Smart et Jaylen Brown devant même être séparés par leurs coéquipiers pour éviter que ça dégénère encore plus.

Vous l’avez remarqué par vous-même, il y a du vécu chez ces Celtics et en particulier avec ce trio. Et encore, on pourrait vous citer d’autres épisodes mais ce n’est pas le sujet à l’heure de ces lignes. Le sujet, c’est que les Verts de Tatum – Brown – Smart viennent de franchir un gros cap pour se donner le droit de goûter enfin aux Finales NBA, tout ça après une saison à seulement 50% de victoire l’an passé et une première partie de campagne médiocre en 2021-22. En remportant la Conférence Est cette année, le trio a prouvé qu’il pouvait fonctionner ensemble pour emmener les Celtics à un endroit où ils n’avaient plus mis les pieds depuis 2010. Jouant tous un rôle important dans la très grosse solidité défensive de Boston ainsi que dans l’évolution très positive des Celtics de l’autre côté du terrain, les trois peuvent aujourd’hui savourer leur accomplissement, même s’il y a évidemment encore quatre succès à aller chercher pour boucler la boucle.

« On a traversé beaucoup de choses. Du sang, de la sueur et des larmes. Chaque année, quand on était dans cette situation, il fallait qu’on se regarde dans le miroir, et ça nous a fait mal. On ne voulait pas que ça arrive encore une fois. Ce qu’on a dû traverser ces dernières années, l’adversité qu’on a pu rencontrer tôt dans la saison, cela nous a permis de faire ce qu’on avait à faire dans ce Game 7. […] La franchise nous a fait confiance et nous a permis de corriger nos erreurs. On a grandi et cela a été bénéfique pour nous sur le long terme. » – Marcus Smart, en conférence de presse d’après-match

En décembre dernier, personne ou presque ne croyait en la capacité de Boston à remporter la Conférence Est. On se demandait plutôt si le trio Tatum – Brown – Smart était sur le point d’exploser. Mais ils sont là aujourd’hui, la casquette ‘NBA Finals 2022″ fièrement fixée sur la tête et avec des rêves de titre plus intenses que jamais.