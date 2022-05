NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les duos joueur – coach ! Apéro TrashTalk

Le lundi reste le meilleur jour de la semaine et, vous avez l’habitude, on attaque l’heure du déjeuner avec un petit Top 10 all-time. Allez, à table !

Derrière une dynastie se cache quasiment toujours un grand coach. Mais pour que son discours passe bien auprès des joueurs, sa relation avec le franchise player est primordiale. Cela tombe bien, c’est justement notre thème du jour. Parmi les critères à garder en tête, la longévité est un curseur important, tout comme le palmarès accumulé ensemble par le technicien et son relai sur le parquet. On va aussi se souvenir des stories qui ont animé leur collaboration, pour rendre le tandem encore plus épique qu’il ne l’était déjà. Que cela soit Gregg Popovich et Tim Duncan, Phil Jackson et Michael Jordan ou Kobe Bryant un peu plus tard, Red Auerbarch et Bill Russell ou bien Steve Kerr et Stephen Curry qui s’apprêtent à retourner en Finales pour la sixième fois en huit ans, on ne peut jamais parler de l’un sans évoquer l’autre. C’est cette connexion spéciale qui va être analysée dans le détail aujourd’hui.