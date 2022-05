Les Celtics l’ont fait ! En se débarrassant du Heat à Miami au terme d’un gros Game 7, ils s’ouvrent enfin les portes des Finales NBA, douze ans après. Pour en arriver jusqu’ici, le parcours n’a pas été simple puisque Boston a dû se dépêtrer par deux fois de l’ultime épreuve du match sept. Avec les champions en titre et la meilleure équipe de l’Est en régulière à leur palmarès, les C’s ont bien mérité leur place pour le duel au sommet contre les Warriors.

Il en faut, de la force d’âme, pour réussir un tel tour de force. Si l’épopée des C’s en Playoffs commence dans les faits en avril, il s’agit en réalité de remonter mi-janvier – quand la franchise affichait plus de défaites que de victoires – pour se rendre compte de l’exploit réalisé. Arrivés au début du printemps avec le couteau entre les dents, la clique d’Ime Udoka s’est d’abord farci les Nets en persillade, merci pour la petite revanche de l’année passée les petits potes. En demi-finales, un tout autre défi s’est imposé devant eux puisque ce sont les Bucks de Giannis qui ont croisé le chemin des Verts. Cœur de champion, toussa toussa… vous connaissez le dicton, ça va être tendu pour les Celtics. Poussés dans leurs ultimes retranchements, les C’s n’ont pas tremblé (si ça peut en inspirer d’autres…) et ont défait Milwaukee à la maison au bout du bout de la série. Et avec la victoire cette nuit dans le Game 7 à Miami, c’est donc par deux fois que Beantown s’est illustrée en ce sens. Point stat’ : c’est la première fois depuis 21 ans et les Sixers de 2001 qu’une équipe parvient à remporter deux Game 7 en demi-finales et finales de conférence. Bien sûr, tout cela apparaît comme symbolique mais ne vous y trompez pas : remporter consécutivement deux séries lors du dernier match, il n’y a rien d’anodin. Le message est même très clair : dans les moments difficiles, ce groupe reste soudé, sûr de ses forces et surtout confiant.

Celtics revenge tour complete. — Eliminated by Nets in 2021 1R

— Beat Nets in 2022 1R — Eliminated by Bucks in 2019 2R

— Beat Bucks in 2022 2R — Eliminated by Heat in 2020 ECF

— Beat Heat in 2022 ECF pic.twitter.com/AoMoCXo68N — StatMuse (@statmuse) May 30, 2022

Pour revenir dans le présent, on peut aussi parler d’un autre chiffre intéressant : 3. Il ne s’agit pas du nombre de brioches dégommées ce matin à la rédac’ mais du nombre de matchs à élimination remportés par les C’s sur cette campagne de Playoffs. Certains ont peut-être réduit la victoire face à Milwaukee car elle a eu lieu à Boston, mais il ne faut pas avoir la mémoire sélective. Au Game 6, c’est dans le Wisconsin que les Verts ont chèrement acquis le droit de jouer eux aussi leur qualification à la maison. Si vous avez bien suivi, une autre chose marque les esprits : après une défaite, les Celtics l’ont toujours emporté lors de ces Playoffs. Six matchs, six victoires alors que beaucoup d’équipes seraient tombées car sonnées par la défaite précédente… wow, ça commence à causer un ‘tit peu sur l’aspect mental. Bien sûr, la plus grande de ces victoires est bien celle d’hier soir. C’était la vraie question, de savoir si les Celtics allaient avoir le coffre psychologique suffisant pour se remettre d’un Game 6 à la maison pour le moins traumatisant. Ils ont balayé ces doutes de la manière la plus éclatante qui soit, triomphant avec les biscotos cette nuit. L’heure est désormais aux Finales NBA qui commencent jeudi, une étape inédite pour ce groupe qui n’aura pourtant pas le luxe de prendre le temps de faire du tourisme. Les Warriors les attendent de pied ferme à San Francisco.

Pour de la stat’ qui montre qu’un groupe fait preuve de courage, vous êtes servis ici. Tous les compteurs sont au vert pour les Verts (lol), qui montrent ainsi aux Warriors que les affronter ne relèvera pas de la promenade dominicale. D’ici jeudi, obligation de prendre du repos, car si l’exploit de prendre deux Game 7 renforce le mental, il épuise aussi le physique.

Source texte : StatMuse / ESPN