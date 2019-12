La Basketball Africa League dévoile son logo officiel : vous voyez plutôt Hakeem Olajuwon ou Serge Ibaka ?

En février dernier, en plein All-Star Weekend, Adam Silver s’était fait un petit kiff en annonçant la création de la Basketball Africa League en partenariat avec la FIBA. Une première ligue professionnelle créée par la NBA en dehors de l’Amérique de Nord. Au fil des semaines, on en apprend davantage concernant la BAL et c’était au tour du logo officiel d’être présenté ce jeudi.

Le logo de la Basketball Africa League a été dévoilé hier à Kigali au Rwanda. C’est en marge d’un match de qualification que l’annonce a été faite et en présence notamment du Président de la BAL Amadou Gallo Fall, mais aussi du Président du Rwanda et de son Ministre des Sports. Le logo reste fidèle à la charte graphique de la NBA et des logos de la Grande Ligue, mais aussi de la G League, WNBA, ou de la NBA 2K League. On y retrouve du rouge, du bleu royal et du blanc comme d’habitude mais aussi le vert et le jaune, plus symboliques du continent africain. Qui est donc le successeur de Jerry West pour devenir le Logo 2.0 ? Les utilisateurs du réseau social à l’oiseau bleu se sont penchés sur la question et deux candidats pourraient se cacher derrière la silhouette au jump shot : Hakeem Olajuwon ou Serge Ibaka. La BAL n’a pas communiqué l’identité du joueur, faites donc vos jeux.

Le logo officiel de la Basketball Africa League ! ♥️🙏♥️ pic.twitter.com/cas1jeoFvR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 19, 2019

On le rappelle, la Basketball Africa League débutera en mars 2020. En attendant, les derniers matchs de qualification pour accéder à la ligue se déroulent en ce moment. Initialement, ce sont 32 équipes qui se sont battues pour les six places disponibles dans la phase de qualifications. Les matchs de la Division Ouest ont permis aux GSP d’Algérie, le FAP Basketball du Cameroun et l’AS Police du Mali de s’octroyer une place dans la première saison de la BAL. Ce sont désormais huit équipes de l’Est qui se disputent les trois dernières dernières places afin de rejoindre les champions de l’Angola, Égypte, Maroc, Nigéria, Sénégal et Tunisie. La saison régulière se déroulera dans six villes : Le Caire (Egypte), Dakar (Sénégal), Lagos (Nigéria), Luanda (Angola), Rabat (Maroc) et Monastir (Tunisie) puis le Final Four de la saison inaugurale se jouera à Kigali au Rwanda. Nike et Jordan Brand seront les équipementiers de la BAL. Ainsi, six équipes joueront avec un maillot avec une virgule et six autres avec un petit gars qui saute. La NBA continue son internationalisation alors qu’elle annonçait la semaine dernière l’intronisation d’une franchise au Mexique dans sa ligue de développement.

Le lancement de la Basketball Africa League arrive à grands pas et on a hâte de voir ce que va donner le nouveau projet de la NBA en dehors de ses terres. En attendant, il faut encore que trois équipes se qualifient pour que le calendrier soit dévoilé et la saison lancée.

Source texte : NBA.com