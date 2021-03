Lakers et Nets les rois du buyout : scandale ou normal ? Apéro TrashTalk

Andre Drummond aux Lakers, LaMarcus Aldridge aux Nets, pas de doute le marché du buyout a été bénéfique aux gros marchés, qui ont réussi à se renforcer en ne dépensant quasiment rien. Et ça, ça méritait bien un petit Apéro car les réactions ont été nombreuses.

En un week-end, les Lakers et les Nets se sont empiffrés en ajoutant Andre Drummond et LaMarcus Aldridge dans leur effectif déjà quatre voire cinq étoiles. Des acquisitions pour une bouchée de pain réalisées sur le marché du buyout, un sujet qui a fait parler beaucoup de monde ces derniers jours. La course à la bague est-elle devenue trop centrale ? Les gros marchés écrasent-ils forcément les petits ? La saison a-t-elle perdu tout suspense avec ces deux signatures ? Voici le genre de questions qu’on se pose aujourd’hui. Et comme le lundi reste incontestablement le meilleur jour de la semaine, faut qu’on en parle là tout de suite !

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Et pour ceux qui veulent rester à jour, on se donne rendez-vous ce soir sur Twitch pour notre rendez-vous quotidien.