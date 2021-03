Preview de la soirée NBA : Kyrie Irving de retour ce soir face aux Wolves, en attendant de voir les Monstars au complet

Après un dimanche tranquille, retour aux choses sérieuses ce soir avec onze matchs au programme et quelques génies en short pour nous tenir éveillé. Allez, on fait le point sur tout ça et on va faire une sieste, enfin si on peut.

1h : Wizards-Pacers : dîtes-vous qu’à la base les Wizards sont déjà bien nuls, mais qu’en plus ils pourraient jouer ce soir sans le meilleur scoreur de la Ligue Bradley Beal, victime d’un coup à la hanche samedi soir. Le tout face au trio Sabonis / Brogdon / LeVert aka le Big Three des campagnes, mais le pire dans cette histoire c’est que Washington pourrait quand même réussir à l’emporter. Nah, on déconne, premier match, première raclée, vous l’aurez lu ici en premier.

1h30 : Celtics-Pelicans : spoiler, les Celtics ont peut-être trouvé la meilleure façon pour ne pas se faire tronçonner par Zion Williamson : ne pas mettre d’intérieur en face de lui, peut-être que ça le déstabilisera après tout. Robert Williams III comme seule victime expiatoire face à la violence actuelle de l’homme qui avait des cuisses de hurdler à la place des bras, et côté Boston on aura peut-être droit à la première… d’Evan Fournier avec son nouveau maillot, à moins que le protocole COVID l’en empêche. En tout cas les C’s auront bien besoin de notre Vavane national car Jaylen Brown ne jouera pas (hanche).

1h30 : Nets-Wolves : la grande question est de savoir à combien de reprises, sur disons… cent conversations, les braodcasters parleront des Wolves durant le match. On part sur allez… trois, une fois pour dire que Karl-Anthony Towns est trop seul, une fois pour dire qu’Anthony Edwards est un crack mais qu’il est trop seul, et une dernière pour dore que D’Angelo Russell fera du bien à son retour, dans le cas où le commentateur serait un membre de la famille de D’Angelo Russell Bien sûr. L’info principale sinon ? Kyrie Irving fera son retour mais Kevin Durant ne fera pas le sien, alors que LaMarcus Aldridge ne devrait pas faire ses débuts.

1h30 : Knicks-Heat : un bon gros duel des nineties… qui pourrait très bien en redevenir un lors des prochains Playoffs. Les Knicks sont quatrièmes à l’Est pour le plus grand bonheur de Youssouph, le Heat est en galère totale, vient de perdre six matchs de suite mais a récupéré Victor Oladipo à la deadline. Gros match défensif en perspective, un match que Miami devra jouer sans son dernier arrivant ni Kendrick Nunn, alors que côté Knicks Julius Randle est questionable après avoir pris un pète samedi, Mitchell Robinson est out pour *insérer si vous savez* et Frank Ntilikina ne jouera pas non plus car il ne joue jamais, tout simplement. Le premier à 90 a gagné ?

2h : Pistons-Raptors : match intéressant entre une équipe joueuse, et une autre qui doit à tout prix entamer sa remontada, Et tout ce qu’on peut vous dire c’est que vous ne suivez pas assez la NBA si vous ne savez pas qui est qui dans la phrase précédente. Infos utiles cependant, Kyle Lowry (gros pied) et Jerami Grant (quadriceps) sont tous les deux incertains, ça c’est pour ceux qui essaieraient d’être meilleurs que votre rédacteur préféré en TTFL.

2h : Rockets-Grizzlies : un drôle de match entre des Rockets peut-être privés de Christian Wood et obtenant le renfort d’Avery Bradley pour défendre un peu, et des Grizzlies toujours dans la course pour aller perdre lors du play-in tournament. Vivement 2029, qu’on puisse faire un point sur la carrière de Ja Morant après ses premiers Playoffs.

2h : Thunder-Mavericks : OKC comptera une fois de plus sur ses jeunes puisque tout joueur avec de l’expérience est interdit de séjour cette saison en ville. Shai Gilgeous-Alexander absent, George Hill parti, Al Horford mis au ban et Luguentz Dort blessé, on devra donc encore s’attendre à une masterclass de Theo Maledon, Moses Brown, Isaiah Roby ou encore Aleksej Pokusevski, à savoir quatre mecs que leur coach ne connaissait pas il y a un an. Pour les Mavs cocoricic puisque le duo Porzingis / Doncic devrait être en tenue, tant mieux car il est l’heure à Dallas d’aller chercher un ticket confortable pour les Playoffs.

2h30 : Spurs-Kings : match ouvert car tous les matchs des Kings sont ouverts, même si les Kings se font bien souvent… ouvrir. Pas d’absent de marque en tout cas, sauf pour le fan club de Marvin Bagley III et de Lonnie Walker IV, mais ici c’est la NBA, pas des Chiffres et des Lettres, même si en français Fox se dit renard et que l’un des présentateurs de… non rien, bref.

3h : Jazz-Cavs : match incroyablement déséquilibré entre la meilleure équipe de la Ligue et l’une… des pires, et un résultat qui devrait malgré tout… nah on déconne, +30 Jazz, à la mi-temps.

4h : Warriors-Bulls : si côté Bulls ce match sera l’occasion de voir Nikola Vucevic jouer son deuxième match avec Chicago, pour Golden State il sera surtout question du retour – ou non – de Stephen Curry. L’enjeu de sa présence ? C’est bien simple, avec lui les Warriors c’est le LOSC, sans lui c’est Concarneau.

4h : Clippers-Bucks : gros choc pour finir la nuit, avec des Clippers au complet face à des Bucks qui retrouvent eux aussi leur roster immaculé après quelques matchs un peu étranges joués avec la crainte d’un bobo de Giannis et le COVID de Damoclès au dessus de la tête. Seul Bobby Portis est incertain ce soir, mais à vrai dire on s’en fout un peu.

Encore une TRES belle nuit de NBA qui s’offre à nous alors mettez-vous bien, couverture, café, et on se retrouve sur l’oiseau bleu tout au long de la nuit pour partager ça tous ensemble à partir de 1h ?

Source texte : ESPN