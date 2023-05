Au chômage depuis le début des Playoffs, Nick Nurse est toujours à la recherche d’un poste de head coach au sein de la Grande Ligue. Après Milwaukee, le COY 2020 continue d’aller rendre visite aux front office sans coachs avec cette fois-ci des petites visites à Philadelphia et Phoenix.

Si la plupart des gens sont logiquement inquiets d’être sans emploi, ce n’est pas vraiment le cas de Nick Nurse, perçu comme la Rolls Royce des coachs au chômage. Il faut dire que pour refuser un poste de head coach à Milwaukee, le désormais ancien entraineur des Raptors doit forcément avoir de la suite dans les idées. En effet, si le choix des Bucks s’est porté sur Adrian Griffin – ancien assistant de Nurse – c’est parce que Nick lui-même a décliné la propale de Milwaukee.

Dans un article du Philadelphia Inquirer, nous apprenons que NN a continué sa tournée des franchises en allant à Philadelphia lundi et à Phoenix jeudi pour de nouveaux entretiens. Philly retiendrait toutefois davantage l’attention, notamment lorsqu’on connait le passif entre Daryl Morey et Nick Nurse puisque le GM des Sixers avait déjà recruté une première fois le coach en 2011 à Houston, pour s’occuper à l’époque de l’équipe G League des Rio Grande Valley Vipers. Nurse avait d’ailleurs plutôt assuré puisqu’il avait emmené cette équipe jusqu’au titre avec un bilan de 35-15 sur la saison. Il y a donc de quoi garder des bons souvenirs entre les deux hommes et Nick Nurse serait même enjoué de retrouver son ancien boss à l’issue de cet entretien. On sait à quel point les relations humaines peuvent compter dans ce genre de business alors ne soyez pas surpris si une Woj Bomb concernant Philly débarque dans les prochains jours…

Ce coquin de Nick Nurse continue donc sa tournée des bureaux pour choisir quelle situation serait la meilleure pour lui. Lorsque tu peux te payer ce genre de luxe, il est clair que tu n’es pas Doc Rivers dans la cour des rookies.

