Récemment invité du podcast The Deep 3, le jeune prospect Rob Dillingham, attendu entre les places quatre et dix de la prochaine Draft, a pu s’exprimer sur les guards qu’il observait dans la NBA actuelle. Questionné sur le plus sous-coté d’entre tous, Rob Dillingham n’a pas hésité : Tyrese Maxey.

“Maintenant ? C’est Tyrese Maxey. C’est facile. Il est super cold, il a quoi, 26 points de moyenne cette année ? Il est super bon.”

Pour être honnête, on peut déjà remarquer qu’il y a du Tyrese Maxey dans le jeu de Rob Dillingham. Certes moins costaud que le meneur de Phila, Rob nous fait tout de même penser à son ainé de part sa vitesse, sa mobilité, son explosivité, sa capacité à réaliser des percées supersoniques, sa faculté à absorber le contact, son handle et ses superbes finitions. Il n’est pas encore dans la mêmes sphère que Rese quand il s’agit du playmaking cela dit. Mais il faut dire que le Rob n’a pas eu l’opportunité de jouer un an et demi avec monsieur James Harden histoire d’apprendre quelques ficelles de sa science. Il faudra voir comment ses 44,4% derrière l’arc et 3,9 passes de moyenne se traduisent en NBA, mais monsieur Dillingham a de quoi intéresser moult équipes NBA en quête de guard talentueux.

Rob Dillingham is special! I need the San Antonio Spurs to draft this man. He reminds me so much of Tyrese Maxey. He just needs to fill out his frame a little, which will happen, imo. pic.twitter.com/K2pmAMQCc8

— PJ Hoops (@RealPjHoops) May 21, 2024

Rob Dillingham ne peut qu’espérer connaître un développement semblable au 21° pick de la Draft 2020. Pour sa quatrième saison, Tyrese Maxey est déjà All-Star en tant que seconde option dans une équipe de Playoffs et s’est retrouvé 17° aux votes des All-NBA teams cette saison. Si Rob peut lui aussi envoyer du tir de fou dingue en elimination game de Playoffs pour arracher des victoires cruciales pour les siens d’ici à quatre ans, on ne dit pas non. Surtout si Dillingham finit aux Spurs.

LE SHOOT MONUMENTAL DE TYRESE MAXEY !!! 😱😱😱 pic.twitter.com/Y8yRBccTfY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2024

Tyrese Maxey ne laisse pas indifférent parmi les joueurs de la cuvée 2024. Est-ce que Rob Dillingham parviendra à s’élever au niveau du monsieur sourire de Philly ? Réponse dans… quelques saisons a priori.