Fred Curly Neal est décédé : les Harlem Globetrotters pleurent une de leurs légendes

Quand on se dit que 2020 est une année déjà bien éclatée, la voilà qui revient à la charge. La légende des Harlem Globetrotters, Fred Curly Neal, s’est éteint ce jeudi à Houston. Allez, hommage.

Après David Stern, Kobe Bryant et Borislav Stankovic, le monde du basket est une nouvelle fois en deuil cette année. Fred Curly Neal nous a quittés à l’âge de 77 ans. Tout au long de ses 22 années de service pour les Harlem Globetrotters, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a parcouru du chemin. Plus de 6 000 matchs disputés dans 97 pays différents, un vrai citoyen du monde. Le crâne rasé et le sourire ravageur, il a su conquérir son public au fil des années. Des rires, de l’étonnement, de la stupéfaction, c’était ça Curly. Connu pour ses qualités de dribbleur hors du commun et ses shoots impressionnants, le garçon a réussi à faire rêver chaque génération. Le GM des Globies, Jeff Munn, lui a rendu un joli hommage dans des propos relatés par ESPN.

« Nous avons perdu l’un des êtres humains les plus authentiques que le monde ait jamais connu. Les talents de basket-ball de Curly étaient inégalés par la plupart, son coeur chaleureux et son immense sourire ont ravi des familles du monde entier. Il a toujours réservé du temps pour ses fans et a été une source d’inspiration pour des millions de personnes. »

C’est donc l’un des visages les plus célèbres de la franchise la plus divertissante du monde qui s’en va. Le natif de Caroline du Nord a rejoint les Harlem Globetrotters en 1963 après avoir évolué à l’université Johnson C. Smith de Charlotte. Université qu’il a mené au titre de la Central Intercollegiate Athletic Association avec plus de 23 points par match lors de sa saison senior. Plus de vingt ans après, le voilà devenu une icône dans tout le pays. Même élevé au niveau de légende en recevant une bague du même nom en 1993. Le gamin de Greensboro a finalement été intronisé en 2008 au North Carolina Sports Hall of Fame puis la même année, Curly Neal est devenu le cinquième joueur des Trotters à avoir son maillot retiré. Lors d’une cérémonie spéciale au Madison Square Garden, il a ainsi rejoint Wilt Chamberlain, Marques Hayes, Meadowlark Lemon et Goose Tatum au plafond du Jardin. Une énorme marque de respect. Un joueur, entertainer de grande classe dont la disparition a attristé du plus jeune au plus vieux des fans et ce jusqu’à percer les murs de la Grande Ligue. Notamment Steve Kerr qui n’a pas tardé à réagir.

« Difficile d’exprimer la joie que Curly Neal m’a apporté quand j’étais plus jeune. RIP à une légende. »

Curly aura laissé une trace indélébile avec son passage sur la planète basketball. Pas seulement pour ses prouesses sur le terrain, mais aussi pour son apport culturel au sport. Le temps d’une saison, en 1974-75, Neal et ses compères ont eu le droit à leur propre show télévisé. The Harlem Globetrotters Popcorn Machine, une série pour les enfants où l’on pouvait voir les Globies danser, chanter et réaliser des sketchs comiques, ça vaut le détour. C’était l’âge d’or des Trotters qui apparaissaient aussi dans The White Shadow, The Ed Sullivan Show, Love Boat ou encore dans un épisode mythique de Scooby-Doo, on vous laisse checker ça. Et même après la fin de sa carrière, le bonhomme a encore fait des apparitions comme ambassadeur de la franchise, et a continué à faire ce qu’il faisait de mieux, faire sourire les gens tout autour de lui.

Fred Curly Neal est mort ce jeudi à l’âge de 77 ans. Une vie de spectacles et sourires en tout genre, pour faire rêver les grands comme les petits. Merci Curly.

