Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont guéris du coronavirus : alerte, enfin une bonne nouvelle !

Diagnostiqués positifs au coronavirus il y a deux semaines, les deux All-Stars Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont désormais guéris, et l’ensemble du personnel de la franchise du Jazz est en bonne santé. ENFIN une bonne nouvelle parmi l’océan de galères que nous traversons actuellement.

C’est désormais officiel et c’est Chris Mannix de Sports Illustrated qui a annoncé la nouvelle en fin d’après-midi sur Twitter. Plus aucun joueur ni membre du staff de la franchise de l’Utah ne présente des risques de contaminations et d’infections. Ça fait évidemment du bien d’entendre ça, car on n’a évidemment pas oublié cette fameuse nuit où la saison NBA a été suspendue suite au test positif de Rudy Gobert, suivi de celui de Donovan Mitchell. Avec cet épisode, l’ambiance n’était pas au beau fixe au sein de la franchise de Salt Lake City, où il existait une certaine frustration envers Rudy, notamment de la part de Spida. Voilà qui devrait définitivement apaiser tout ça.

All Utah Jazz players and personnel — including Rudy Gobert and Donovan Mitchell — have been cleared by the Utah Department of Health, per team. DOH has determined that no Jazz player/staffer poses a risk of infection to others. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) March 27, 2020

Une bonne chose de faite donc, même si la crise du coronavirus n’a pas encore atteint son pic dans la plupart des endroits du monde. Le confinement devrait perdurer pour les joueurs et les membres du staff mais la franchise peut désormais se pencher sur d’autres choses, comme la prolongation de Donovan Mitchell par exemple, qui arrive au galop. L’arrière de 23 ans peut désormais se réconcilier avec notre pivot français et l’entente au sein du groupe, on l’espère, reviendra à ce qu’elle était. Ce serait bête de perdre un duo d’une telle qualité dans un petit marché comme Salt Lake City, surtout pour une histoire comme celle-ci.

Une page est tournée au sein de la famille des Mormons, un petit pas pour la NBA et on espère avoir d’autres bonnes nouvelles concernant les autres malades de la Ligue dans les jours et les semaines à venir.