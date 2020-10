Finales NBA – Game 6 – le mini-movie : si vous voulez voir des confettis tomber en slow-mo, c’est par ici

La saison la plus folle de l’histoire de la NBA est officiellement terminée, et ce sont les Lakers qui ont fini sur le trône en battant le Heat. Après la défaite du Game 5, LeBron James et ses potes n’ont pas fait de détail dans la sixième manche. Raclée infligée aux Floridiens pour le 17è titre de l’histoire de la franchise, et surtout grosse célébration avec le Larry O’Brien Trophy.

Gérard torse nu, Kuzma bourré, Caruso avec les goggles et Markieff avec le trophée. Pas de doute, le mini-movie du Game 6 est à conserver précieusement dans votre vidéothèque, car il y a quelques passages assez épiques. En décrochant une 17è bannière pour la franchise, les Lakers ont égalé les Celtics au nombre total de titres, un exploit qui permet à LeBron et Anthony Davis de rejoindre des grands noms comme George Mikan, Jerry West, Magic, Kareem, Shaq et Kobe. Contre une équipe de Miami vaillante mais finalement cramée, les hommes de Frank Vogel ont rempli leur mission, celle de remettre les Lakers sur le toit de la NBA pour rendre un bel hommage au Black Mamba, décédé tragiquement en janvier dernier. Les confettis sont tombés, l’émotion était là, et puis tout le monde s’est lâché pour célébrer ce moment unique. Dans l’histoire, jamais personne n’avait remporté un titre chez Mickey, les Lakers seront à jamais les premiers, et on espère aussi les derniers.

Voici donc les dernières images de cette saison 2019-20 définitivement pas comme les autres. On ne sait pas à quel moment le basket reviendra sur nos écrans, alors profitez-bien de ce mini-movie de presque cinq minutes.