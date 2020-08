On connait les représentants de chaque franchise à la Loterie : Stephen Curry portera chance aux Warriors à travers son écran

Demain sera peut-être le jour le plus important de la saison pour les 14 équipes qui ne participent pas aux Playoffs. Hein, mais de quoi on parle ? La Loterie de Draft 2020 se tiendra virtuellement ce jeudi 20 août et on connaît le représentant de chaque franchise pour essayer de porter chance à son clan à travers un écran.

Chaque année, la Loterie fait l’événement. Les balles de ping-pong rendent leur verdict pour savoir qui aura l’honneur de sélectionner en premier à la prochaine Draft. Les Warriors ont fait des efforts pour terminer derniers de la Ligue et gonfler leurs chances de repartir avec le jackpot mais ils n’étaient pas les seuls à jouer la course au tanking et Cleveland, Minnesota et Atlanta ou encore Detroit ont tous plus de 10% de chances de s’octroyer le prochain first pick grâce aux nouvelles règles et probabilités définies depuis la saison dernière. Mais là où cela devient intéressant, c’est qu’aucune de ces équipes n’est assurée d’être désignée en première par Adam Silver ou son représentant lors de cette Loterie. L’année dernière par exemple, c’était les Pelicans qui avaient tiré le gros lot leur permettant de signer Zion Williamson malgré leurs 6% de chances d’obtenir le ticket d’or. Ainsi, les Knicks, les Bulls, les Hornets, les Wizards, les Suns, les Spurs (ça fait vraiment bizarre), les Kings, les Pelicans et les Grizzlies ont tous un espoir de déjouer les pronostics pour drafter en premier dans quelques semaines. Pour obtenir les faveurs des dieux du tennis de table, chaque franchise a désigné la personne qui la représenterait virtuellement lors de cet événement qui sera exceptionnellement organisé à distance compte tenu de la situation actuelle dans le pays et dans le monde. Par ici la liste des totems pour chaque équipe !

# Golden State Warriors – Stephen Curry (joueur) : 14% de chances d’obtenir le first pick

# Cleveland Cavaliers – Brad Daugherty (ancien joueur) : 14% de chances d’obtenir le first pick

# Minnesota Timberwolves – D’Angelo Russell (joueur) : 14% de chances d’obtenir le first pick

# Atlanta Hawks – Jami Gertz (actionnaire) : 12,5% de chances d’obtenir le first pick

# Detroit Pistons – Troy Weaver (GM) : 10,5% de chances d’obtenir le first pick

# New York Knicks – Leon Rose (Président) : 9% de chances d’obtenir le first pick

# Chicago Bulls – Arturas Karnisovas (Vice-président) : 7,5% de chances d’obtenir le first pick

# Charlotte Hornets – Devonte’ Graham (joueur) : 6% de chances d’obtenir le first pick

# Washington Wizards – Rui Hachimura (joueur) : 4,5% de chances d’obtenir le first pick

# Phoenix Suns – James Jones (GM) : 3% de chances d’obtenir le first pick

# San Antonio Spurs – Peter J. Holt (président) : 2% de chances d’obtenir le first pick

# Sacramento Kings – De’Aaron Fox (joueur) : 1,3% de chances d’obtenir le first pick

# New Orleans Pelicans – Trajan Langdon (GM) : 1,2% de chances d’obtenir le first pick

# Memphis Grizzlies – Elliot Perry (actionnaire) : 0,5% de chances d’obtenir le first pick

Le double MVP fera donc une coupure dans sa sieste quotidienne pour transmettre son énergie positive à travers son écran afin de permettre à Golden State d’obtenir ce qui est quasiment devenu l’objectif de l’équipe dès sa blessure à la main au tout début de la saison. Non pas que les Warriors veuillent obligatoirement sélectionner un jeune prospect à la Draft mais ce pick pourrait aussi faire une bonne monnaie d’échange pour permettre à Bob Myers d’organiser quelques trades avant le début de la saison prochaine. Pour rappel, la Draft aura lieu le 16 octobre prochain alors que la Ligue est en train de peaufiner son plan pour permettre aux scouts des 30 franchises de faire réaliser des workouts aux joueurs qu’ils ont dans leur viseur.

Rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi à 2 heures du tam pour les Français de métropole pour savoir qui les balles de ping-pong auront mis bien lors de cette Loterie 2020 virtuelle historique. Et pour ceux qui veulent un petit cours de rattrapage, voici le petit guide disponible sur la chaîne des Warriors.