NBA Top 10 du jour : et sinon, ça fait combien de semaines que Damian Lillard n’a pas pris un shoot à moins de dix mètres ?

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Vidéo réservée aux patrons ce matin, puisque LeBron James, Giannis Antetokounmpo ou encore Jimmy Butler tiennent compagnie à Alex Caruso, le Saint-Patron des patrons. Bam Adebayo qui passe par la cave, Terrence Ross qui terrorise les Bucks, Malcolm Brogdon en génie de la passe, chaque fanbase en aura en tout cas pour son argent ce matin, parfait pour fêter une victoire ou pour passer un peu de pommade sur une défaite, mais pour nous le grand gagnant de la loterie se nomme une fois de plus Damian Lillard, qui semble tout simplement avoir abandonné l’idée de shooter juste derrière la ligne à 3-points, parce que deux ou trois mètres plus loin « c’est plus rigolo ». T’as qu’à faire ça Dame, c’est pas comme si t’en mettais deux sur trois en plus.

La suite ? Rendez-vous ce soir à partir de 19h30 pour vivre l’Acte I Scène 3 de ces Playoffs 2020. Ça va trop vite tout ça.