Preview de la soirée NBA : c’est l’heure de dire au revoir à la pré-saison, quelle tristesse mon dieu quelle tristesse

Pré-saison 2020-21… dernière soirée ! Trois matchs au programme ce soir, histoire de tirer un trait proprement sur cette mise en bouche toujours excitante. On y va ? Allez !

Trois petits matchs donc, mais rassurez-vous il y aura à manger pour tout le monde. Du Frenchie, peut-être du Westbrook s’il n’a pas été tradé entre temps du côté de Mont-de-Marsan, et pour finir le duel sympathique entre de jeunes Ours et de jeunes Faucons. On a connu des nuits plus folles, mais arrêtez donc de vous plaindre et dîtes-vous que ce n’est pas donné à tout le monde de vivre en direct un hook de Cody Zeller sur la tête de Khem Birch.

1h : Magic – Hornets : magnifique duel sponsorisé par le hashtag ventre mou, avec d’un côté les PNL floridiens Evan Fournier et Nikola Vucevic, et de l’autre un LaMelo Ball que l’on espérera aussi tranchant que lors de son dernier match. Bonus track : devinez combien de tirs contestés prendra Cole Anthony, ici on part sur une douzaine.

1h : Wizards – Pistons : un petit duo de Français côté Pistons, et à Washington de grandes chances de voir les débuts de Russell Westbrook ce soir, mais en même temps on nous avait vendu la même chose avant-hier alors prudence. En cas d’absence du Brodie on gardera un œil sur son outfit du jour, avec une petite pièce sur un débardeur façon En Avant Guingamp, puisque RW semble apprécier nos belles régions, probablement car il a aimé comme nous regarder le 13h de Jean-Pierre Pernault. On vous avait prévenu, dans ce genre de preview on parle avant tout de basket.

1h30 : Grizzlie – Hawks : le feu d’artifice vous sera donc servi par de jeunes Oursons et de jeunes Faucons, chaque squad étant drivé par un meneur du futur, chacun dans son style. Y’a de la jeunesse de partout, ça va courir à mille à l’heure, et on se donnera donc rendez-vous à l’issue de ce match… en Finales NBA 2026. ca va, on se mouille pas trop, d’ici-là personne ne se souviendra de cette phrase écrite tout en buvant un thé Marrakech de la marque Dolce Gusto. On vous avait prévenu, dans ce genre de preview on parle avant tout de basket.

Ainsi font font font, les petites marionnettes, ainsi font font font, trois petits matchs et puis s’en vont, et au moins autant de raisons de se chauffer une dernière fois avant le coup de feu du 22 décembre. Qu’est-ce qu’il reste à faire ? Mettre le réveil, tout simplement, et ensuite… dodo pendant trois jours.

