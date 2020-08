202€ à gagner avec un pari sur une large victoire des Raptors face aux Nets dans le Game 2

Malgré plusieurs mois de retard, les Playoffs NBA sont bel et bien là, et qui dit Playoffs NBA dit encore plus d’opportunités pour se faire de la maille. Ce mercredi, comme il y a deux jours, il y a quatre jolis matchs au programme. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

19h30 : Raptors (1,10) – Nets (6,65)

22h00 : Nuggets (1,56) – Jazz (2,50)

00h30 : Celtics (1,52) – Sixers (2,65)

03h00 : Clippers (1,40) – Mavericks (3,05)

Le pari principal du jour

Les Raptors gagnent de 14 points ou plus face aux Nets (2,02) : on le savait déjà et ça s’est confirmé lors du premier match, les Dinos sont plusieurs crans au-dessus des Nets. +24 pour les champions en titre dans le Game 1, et l’addition aurait pu être bien plus salée si les hommes de Nick Nurse n’étaient pas restés aux vestiaires au cours du troisième quart-temps. Brooklyn, c’est sympa mais c’est beaucoup trop limité pour rivaliser avec des Raptors en mission pour défendre leur bague magnifiquement remportée l’an passé. On annonce une nouvelle large victoire pour les Canadiens.

Une autre cote tentante

Les Clippers gagnent de 8 points ou plus face aux Mavericks (1,95) : on reste dans les écarts pour miser sur une victoire confortable des Clippers face à Dallas. Après un premier match remporté justement de huit points, Kawhi Leonard et ses copains pourraient affronter une équipe texane privée de la star Kristaps Porzingis, lieutenant de Luka Doncic. L’intérieur letton est effectivement incertain pour ce match à cause de douleurs au genou droit. Peut-être qu’il jouera, peut-être pas, mais Los Angeles – probablement l’équipe la plus talentueuse de la NBA – a tout ce qu’il faut pour repartir avec un succès convaincant ce mercredi.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).