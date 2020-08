NBA Top 10 du jour : officiel, l’envergure de Jaxson Hayes a été mesurée à plus de quatre mètres

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Petite nuit niveau show-time, petite nuit en TTFL et donc petite cuvée en ce qui concerne le Top 10. Rien de légendaire à se mettre sous la dent mais tout de même un Chris Paul toujours aussi habile pour faire sauter des gens, un Jordan Clarkson qui se signale avec son action préférée, à savoir foncer seul au cercle sans se soucier des copains, la connexion entre Jarrett Allen et Joe Harris ou celle entre Ja Morant et Gorgui Dieng. Terrence Ross est également à l’affiche grâce à… deux crêpes reçues des mains de Furkan Korkmaz et Matisse Thybulle, alors que l’air de Floride fait décidément du bien à Rudy Gay. Le podium ? Jaylen Brown qui dépose une bounce pass que n’aurait pas renié l’assistant-coach des Lakers, on vous laisse chercher, alors que le bras droit de Jaxson Hayes mesure donc trois mètres cinquante et que Joel Embiid possède toujours des biens immobiliers dans le cerveau de Nikola Vucevic.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 20h30 pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.