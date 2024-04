Avec l’absence de Kawhi Leonard pour le Game 1 de la série entre les Clippers et les Mavs, on attendait de ses coéquipiers qu’ils step-up pour compenser son absence. Notamment James Harden. Et le Barbu a répondu présent en sortant une première mi-temps de patron.

Il avait terminé la saison régulière avec un bobo au pied. Il a débuté les Playoffs comme s’il était dans son prime.

James Harden a régalé lors des 24 premières minutes du Game 1 entre Los Angeles et Dallas. 24 minutes durant lesquelles on a eu l’impression d’être revenu plusieurs années en arrière, à une époque où le Barbu était la force offensive la plus inarrêtable de la planète basket.

What a first half for James Harden 🤯

20 PTS

6-10 FGM

4-6 3PM

4 AST

2 BLK

Clippers firing on all cylinders on ABC.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/fUtDXnQx0E

— NBA (@NBA) April 21, 2024

Step-back à 3-points, pénétrations tranchantes, caviars distribués aux copains (dont Ivica Zubac qui s’est régalé, ou Russell Westbrook pour un gros alley-oop), fautes provoquées comme au bon vieux temps… bref, James Harden a tout simplement cuisiné les Mavs. Pendant que la défense collective des Clippers étouffait Dallas, Ramesse a lâché une masterclass offensive pour permettre à Los Angeles de prendre 26 points d’avance à la pause. Si Harden a été plus discret en deuxième période (28 points et 8 passes en tout), la différence était déjà faite.

Souvent critiqué pour ses gros trous d’air en Playoffs, James Harden a cette fois-ci répondu présent quand il le fallait. On ne sait pas quand Kawhi Leonard va revenir, mais on sait que les Clips auront besoin de cette version-là d’Harden pour espérer aller le plus haut possible.

Congrats to @JHarden13 of the @LAClippers for moving up to 17th on the all-time playoff POINTS list! #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/O2yKtJhfWK

— NBA (@NBA) April 21, 2024