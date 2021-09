Marc Gasol transféré aux Grizzlies par les Lakers : pas de retour à Memphis mais direction l’Espagne, vamos a la casa

C’était la petite bombinette du vendredi soir. Marc Gasol, dont l’avenir aux Lakers semblait flou, ne portera plus le maillot des Lakers. Et il y a des chances qu’il ne porte plus jamais un maillot NBA. En effet, l’Espagnol a été tradé dans son ancienne franchise des Grizzlies, qui vont le cut pour lui permettre de rester en Espagne.

Les rumeurs disaient que Marc Gasol n’était pas très chaud pour faire une saison supplémentaire aux Lakers. Et avec l’arrivée de DeAndre Jordan tout récemment, un départ du frérot de Pau semblait quasiment inévitable. Et ça n’a pas raté. Vendredi soir, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’Espagnol de 36 balais a été transféré aux Grizzlies, la franchise où il est devenu un triple All-Star NBA en l’espace d’une bonne décennie. Beau retour sur le papier mais on prévient tout de suite les nostalgiques de l’ère Grit and Grind, Marco ne posera même pas ses valises à Memphis. Comme l’indique Woj, Gasol devrait être rapidement libéré par les Oursons, permettant ainsi à Marc de rester en Espagne où il pourra éventuellement retrouver son frangin, qui évolue à Barcelone (le club formateur des Gasol Brothers). À noter que les Lakers ont également sacrifié un choix de deuxième tour de Draft (et 250 000 dollars) dans ce deal avec les Grizzlies, qui lâchent quant à eux leurs droits sur Wang Zhelin (youhou). Juste pour info, et pour ceux que ça intéresse, Zhelin a été sélectionné en 57e position de la Draft 2016, et le pivot de 27 ans évoluant en Chine n’a jamais joué le moindre match en NBA. Voilà voilà. Tout ça pour dire que ce trade possède surtout une motivation financière pour les Lakers, qui vont économiser pas moins de 10 millions de dollars en salaire et luxury tax selon ESPN. Marc Gasol, arrivé à l’intersaison 2020 à Los Angeles à travers un contrat de deux ans, devait peser 2,7 millions dans le salary cap des Lakers (en salaire de base) pour la saison à venir.

Of course, Gasol's Hall of Fame-level career blossomed with a Lakers-Grizzlies trade for his brother Pau in 2008. Marc had a remarkable 11-year run with Memphis. For now, he'll stay in Spain with his family after a release. Memphis grabs another draft asset in the process. https://t.co/X0MBpkzwWO — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 10, 2021

Marc Gasol quitte donc la Cité des Anges après une petite saison. Petite, on peut le dire, Marco terminant sa campagne 2020-21 avec des stats de 5 points, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre de moyenne en 20 minutes de jeu (52 matchs joués sur 72, 42 titularisations). Alors qu’il était venu rafler une deuxième bagouze aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, il a vécu de l’intérieur la campagne un peu galère des champions en titre, perturbés par les bobos et moins imposants que lors de la saison victorieuse en 2020. Pas la fin rêvée donc pour Marco, bien qu’on ne puisse pas exclure à 100% un retour en NBA à l’avenir. Gasol passera le début de la saison 2021-22 en Espagne, à voir pour la suite. En tout cas, même s’il ne pose plus jamais les pieds dans la Grande Ligue, Marco a évidemment lâché une pure carrière après que les Lakers l’aient envoyé à Memphis en février 2008 (déjà, et contre son frère Pau en plus). On a déjà parlé de ses trois sélections All-Star avec les Grizzlies, où il fut un véritable symbole pendant des années, mais il possède aussi sur son CV une sélection dans la All-NBA First Team (2015), une autre dans la All-NBA Second Team (2013), un titre de Défenseur de l’Année (2013, sorry LeBron) et puis bien évidemment un titre de champion NBA avec les Raptors en 2019. Plutôt pas mal non ?

Ça sent la fin de l’aventure NBA pour Marc Gasol. Une très belle aventure où il est monté haut individuellement et où il a également atteint le sommet collectif. Maintenant, il peut aller profiter du soleil espagnol et de sa famille, et prendre du plaisir sur les parquets chez lui.

Source texte : ESPN