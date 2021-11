Marvin Bagley III est dans le viseur des Pistons : Motor City va-t-elle relancer la carrière du second pick 2018 ?

Au placard à Sacramento, Marvin Bagley III attire encore l’attention de certaines équipes. Selon les dernières infos, les Pistons envisageraient un move pour attirer le second pick de la Draft 2018 dans le Michigan.

Si vous cherchez le grand perdant de la Draft 2018 à l’instant T, vous le trouverez du côté de Sacramento. Alors que ses petits camarades de promo enchaînent les grosses perfs et récupèrent de beaux chèques, Marvin Bagley traîne son spleen. 10 minutes, c’est le temps de jeu total de l’ailier-fort sur ce début de saison et cela en dit long sur l’intérêt que lui porte Luke Walton. Mécontent de son sort, le joueur aurait même carrément refusé d’entrer en jeu ce lundi contre les Suns, preuve que les rapports sont loin d’être au beau fixe entre les deux parties. En dehors des parquets, ce n’est pas mieux et les représentants du camp Bagley ont, à de multiples reprises, taclé publiquement la direction des Kings. Dans ces conditions, dur d’imaginer un avenir en Californie pour l’ancien de Duke. Selon Marc Stein du New York Times, une équipe pourrait venir le sortir de son impasse et il s’agirait de Detroit !

« Pendant que j’étais à Detroit, on m’a conseillé de noter les Pistons comme équipe à surveiller en vue d’un échange concernant Marvin Bagley III, mécontent chez les Kings. Aucun trade n’est considéré comme probable, selon les sources, au moins jusqu’au 15 décembre, date à laquelle le nombre de joueurs éligibles à un transfert augmente considérablement. À cette date, les restrictions sur les joueurs qui ont signé un nouveau contrat en août seront levées. » […] « Les Pistons, cependant, ont suivi Bagley depuis la saison dernière, bien avant que le second choix de la Draft 2018 ne soit complètement en disgrâce à Sacramento. »

Non prolongé par les Kings et mis sur le côté, Marvin Bagley semble en bout de course du côté de Sacramento. Pour relancer un début de carrière compliqué, le joueur pourrait voir d’un bon œil ce nouveau départ dans un projet qui mise clairement sur la jeunesse et le développement. Deux questions se posent malgré tout. Primo, quelle serait l’offre de Detroit pour acquérir Bagley ? On doute qu’ils se saignent de tous les côtés pour quelqu’un qui est ouvertement non désiré. Secundo, comment les Pistons envisagent-ils d’utiliser celui que Vlade Divac a préféré à Luka Doncic ? Le poste 4 est bien fourni avec Jerami Grant ou encore Saddiq Bey mais on pourrait l’imaginer dans un rôle de sixième homme qui récupère pas mal de cartouches avec la second unit. Le banc du Michigan est loin d’être un de ceux qui intimident le plus et ça ne risque pas de s’améliorer avec la blessure récente de Kelly Olynyk. Bagley a beau être faible en défense et souvent blessé, il n’en reste pas moins un joueur talentueux qui peut apporter sur une vingtaine de minutes. Reste à voir si Troy Weaver bougera ses pions dans les prochaines semaines ou pas.

Marvin Bagley III est en difficulté chez les Kings et certaines franchises se verraient bien profiter de la situation. Detroit est le premier nom qui est sorti du chapeau et ça ne sera peut-être pas le dernier. Avis aux amateurs !

Source texte : New York Times