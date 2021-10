L’agent de Marvin Bagley III bombarde sur les Kings : « C’est déconcertant, c’est un cas d’école de mauvaise gestion »

Pour toujours, Marvin Bagley III restera le mec qui a été drafté par les Kings avant Luka Doncic. Et depuis ce terrible 21 juin 2018, la relation entre le camp du joueur et la franchise de Sacramento semble se dégrader. Dernier épisode en date ? L’agent de MBIII qui balance des choses pas très sympathiques sur les Kings.

Après le père de Marvin Bagley III qui demande un transfert « ASAP » pour son fils, place à l’agent qui envoie un missile vers les Kings. Même lors de l’Opening Night où la franchise de Sacramento n’a absolument aucune raison de figurer dans l’actu, elle parvient à trouver un moyen pour qu’on parle d’elle. Et comme souvent avec les Kangz, ce n’est pas vraiment en bien. Effectivement, hier soir, peu avant la cérémonie de remise de bagues du côté de Milwaukee, l’agent Jeff Schwartz d’Excel Sports s’est lâché par rapport au traitement de son client MBIII par les Kings. Prenez le pop-corn, c’est du lourd (via ESPN).

« Sacramento a informé Marvin Bagley concernant le fait qu’il ne figure pas dans la rotation pour l’Opening Night [mercredi soir à Portland, ndlr.], ce qui est complètement déconcertant. Il est clair qu’ils [les Kings, ndlr.] ne possèdent aucun projet pour lui à l’avenir. Mais dans le même temps, ils ont laissé passer des transferts potentiels à la deadline de l’an dernier et cet été à cause de sa ‘valeur’. Ils ont préféré le faire revenir mais sans le faire jouer, ce qui est complètement contradictoire à leur argument sur la ‘valeur’. C’est un cas d’école de mauvaise gestion de la part de la franchise des Kings. »

Allez, Bim !

On ne va pas revenir sur toutes les galères de Marvin Bagley III depuis son arrivée aux Kings (blessures répétées, défense cata, questionnement sur son vrai poste et utilisation, progression qui tarde à arriver…), et pourquoi le choix de Vlade Divac de le sélectionner avant Luka représente l’une des plus grosses bourdes all-time. Limite, ce n’est même plus le sujet à l’heure actuelle. Le sujet, c’est quel est vraiment l’avenir de MBIII ? Non prolongé ces derniers jours par Sacramento contrairement à d’autres copains de sa classe de Draft, l’intérieur de 22 piges est sur le point de rentrer dans la dernière année de son contrat rookie avant de devenir agent libre restrictif à l’été 2022. La campagne qui arrive est donc capitale pour Bagley III, et son agent n’est vraiment pas content de voir les Kings avancer sans lui. Visiblement, d’après les propos de Schwartz, le coach Luke Walton ne prévoit pas de donner beaucoup de minutes à MBIII, qui a participé à deux des quatre matchs de présaison de Sacramento, dont un en tant que titulaire. Sur le frontcourt, Walton devrait avant tout se baser sur des joueurs comme Richaun Holmes, Harrison Barnes, Moe Harkless, Tristan Thompson, et on sait que les Kings envisagent aussi des lineups avec trois arrières, eux qui possèdent du monde sur le backcourt avec notamment De’Aaron Fox, Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Davion Mitchell. Donc ça ne laisse pas beaucoup de place à MBIII au final, qui risque de pas mal chauffer le banc.

En tout cas, peu importe le projet des Kings concernant Marvin Bagley III cette saison, ce genre de sortie médiatique provenant d’un agent puissant comme Jeff Schwartz peut ternir la réputation d’une franchise. Parce que certes, on parle seulement de MBIII ici, mais Schwartz possède pas mal d’autres clients – une bonne trentaine – dont certains grands noms de la NBA actuelle (Nikola Jokic, Khris Middleton, Brandon Ingram et d’autres). Autrement dit, il pèse dans le business. N’oubliez jamais, même si les agents travaillent en coulisses et se révèlent rarement au grand jour comme a pu le faire Schwartz ici, ils font partie des personnes les plus influentes de l’univers de la Grande Ligue. Là, avec tout ce qui se passe autour de Marvin Bagley III, quelque chose nous dit que Schwartz ne guidera pas ses clients actuels ou futurs vers la franchise de Sacramento. Bien évidemment, chaque dossier de joueur est différent et les agents doivent bien compartimenter chaque situation, mais Jeff Schwartz doit vraiment être furax envers les Kings pour lâcher un communiqué public de la sorte.

Marvin Bagley III et les Kings, va falloir que ça se termine à un moment donné. Et ce serait probablement la meilleure chose pour tout le monde, que ce soit pour le joueur afin qu’il prenne un nouveau départ, et même pour la franchise pour qu’elle puisse enfin passer à autre chose. Est-ce qu’on pourrait assister à un trade de MBIII en cours de saison avant qu’il ne devienne agent libre ?

