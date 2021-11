Marvin Bagley III n’a pas voulu entrer en jeu face aux Suns : c’est ballot, pour une fois que Luke Walton faisait appel à lui

Pratiquement pas utilisé cette saison et soutenu par un agent qui a détruit les Kings récemment pour la gestion de son cas, Marvin Bagley III ne semble plus avoir d’avenir à Sacramento. Et même quand Luke Walton fait appel à lui pour jouer, MBIII préfère rester sur le banc histoire de montrer son mécontentement. Tout va bien.

Sacramento, ton univers impitoyable. Bon, on l’avoue, ça sonne moins bien que Dallas mais quand on parle de la franchise californienne, faut bien dire qu’on ne s’ennuie jamais. Le dernier épisode ? Il est particulièrement épicé. Rappelez-vous, il y a trois semaines, l’agent de Marvin Bagley III avait bombardé sur les Kings en dénonçant la « mauvaise gestion » de son client. Par mauvaise gestion, le représentant de MBIII soulignait notamment la décision de Luke Walton de l’écarter de la rotation pendant que la franchise californienne refusait de l’envoyer ailleurs. Autrement dit, le pire scénario possible pour un joueur dans la dernière année de son contrat rookie comme Bagley III, qui deviendra agent libre restrictif à l’été 2022. Du coup, quand Coach Walton a finalement décidé de le faire entrer en jeu lors de la deuxième mi-temps du match opposant les Kings aux Suns lundi dernier, l’intérieur de 22 ans aurait tout simplement refusé d’entrer en jeu. C’est Sean Cunningham d’ABC10 qui a balancé ça sur son compte Twitter, en se basant sur « plusieurs sources ».

Multiple sources told me that Marvin Bagley III refused to check into Sunday's game when Luke Walton called upon him in the second half vs. the Suns.

I didn't report it, wanting to first talk to the Kings coach.

Walton said he & Marvin are in communication and has to be ready pic.twitter.com/m3E6JxaeVk

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) November 11, 2021