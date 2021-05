Luke Walton va rester coach des Kings la saison prochaine : on ne change pas une équipe qui perd, nouveau slogan de la Kangz Nation

Fans des Kings, on a une nouvelle qui risque de ne pas trop vous plaire. Luke Walton, coach de Sacramento depuis deux saisons, sera toujours sur le banc californien l’année prochaine malgré deux saisons assez claquées depuis son arrivée. Yikes !

C’est officiel, l’aventure continue entre Luke Walton et les Kings. La nouvelle a été annoncée par James Ham de NBC Sports, et on souhaite d’ores et déjà apporter notre soutien aux fans de Sacramento qui passeront une mauvaise journée suite à cette info. Avec un bilan décevant de 31 victoires pour 41 défaites lors des deux dernières saisons, le fils de Bill était tout naturellement sur la liste des coachs menacés mais visiblement, il possède quelques dossiers cachés sur le proprio Vivek Ranadivé ou son manager général Monte McNair. Plus sérieusement, ce qui sauve Walton aujourd’hui, c’est déjà qu’il possède encore deux années de contrat garanties avec les Kings qui, comme d’autres franchises, ont été durement touchés sur le plan économique par la pandémie du COVID. Virer l’entraîneur dans un tel contexte et devoir en plus le payer 11 millions de dollars sur les deux ans à venir, ça pique un peu. Mais d’après des sources proches des Kings, Walton aurait également de bonnes relations avec son GM, qui vient seulement d’arriver. Monte McNair a pris son poste en septembre 2020 et ne semble pas prêt à changer de partenaire de travail. Enfin, Luke serait backé par plusieurs joueurs importants de l’effectif comme De’Aaron Fox, star de la franchise et homme valant 163 millions de dollars.

« Tout le monde veut continuer à grandir ensemble et garder ce groupe, et continuer à jouer pour un coach en qui on a confiance. » – De’Aaron Fox

Pour une franchise des Kings habituée à bouger ces coachs quand ça va pas, et même quand ça va mieux (coucou Dave Joerger), conserver Luke Walton est forcément un signe de continuité. Mais si la continuité est habituellement perçue comme étant une bonne chose, pas sûr que les fans de Sacramento apprécient de poursuivre dans la médiocrité, même si la présence de Fox et l’arrivée de la pépite Tyrese Haliburton donnent de l’espoir pour l’avenir. On ne dit pas que Luke Walton est le seul responsable des résultats décevants des Kings depuis son arrivée hein, on peut parler des blessures ou de certains choix du management, mais on peut clairement dire qu’il peine à convaincre, surtout qu’il a remplacé un coach comme Dave Joerger qui semblait avoir remis les Kings dans la bonne direction. Cette année, c’était plus que jamais cata en défense (dernier de la NBA, 116,5 points encaissés pour 100 possessions) et on a eu droit à de nombreuses montagnes russes, avec quelques bonnes périodes mais surtout des séries de défaites inacceptables (neuf de suite en février, neuf de suite en avril) durant lesquelles Luke galérait pour transcender son groupe. Pour la saison 2021-22, il va clairement devoir le transcender si les Kings veulent éviter d’écrire l’histoire de la mauvaise manière. Sur une série de 15 saisons consécutives sans Playoffs, Sacramento a égalé le record all-time des Clippers (de 1976-77 à 1990-91), un record qui pourra donc être dépassé dans un an en cas de nouvelle saison ratée.

Luke Walton conserve son poste pour l’instant, mais la pression sera clairement sur ses épaules la saison prochaine. Si les Kings ne progressent pas en 2021-22, s’ils ne se qualifient pas au moins pour le play-in tournament, y’a de grandes chances pour que Luke saute.

Source texte : NBC Sports