Damian Lillard et Trae Young élus joueurs de la semaine : pour ces gars-là, la pression n’est qu’une boisson

Damian Lillard et Trae Young ont été élus joueurs de la semaine, respectivement à l’Ouest et à l’Est. Les deux gaillards se devaient de faire le plein de victoires, Hawks et Blazers étant à la bagarre avec les duo Lakers-Mavs et Heat-Knicks. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux meneurs ont assurés. On fait le point.

Cette semaine, la punchline rap français qui décrit nos lauréats serait : Je m’entraine depuis le logo, S/O la secte le triangle, le logo. Car, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Damian Lillard et Trae Young ont certaines aptitudes au shoot, mais ils ont aussi assumé, portant fièrement les couleurs de leurs équipes. À l’Est, Ice Tray n’avait pas d’autre choix que de gagner la totalité de ses matchs avec les Hawks, et la mission est réussie. Un bilan collectif de 4-0 ponctué par une semaine à 24,3 points, 4,3 rebonds et 8,5 passes. Les victimes collatérales de Piou-Pious affamés : 2 fois les Wizards, le Magic et les Rockets. Certes, il y a plus prestigieux comme équipes à battre au cours de ces dernières semaines. Surtout lorsque les Wizards ont été privés de Bradley Beal. Mais le travail a été accompli, avec une semaine tout en propreté pour Young. Ses 36 points inscrits lors de la victoire 125-124 face à Washington ont été fondamentaux pour chercher la win. On peut d’ailleurs expliquer ce boxscore assez soft pour Young, qui n’aura joué que 28 minutes au total sur les rencontres les opposant aux Rockets et au Magic. Un peu plus sobre depuis l’arrivée de Nate McMillan, Trae semble avoir trouvé la formule idéale pour jouer un basket pur, ne se contentant plus uniquement de passer derrière les écrans de Capela et Collins pour envoyer du shoot. Dorénavant, il ne faut plus attendre une parodie de Stephen Curry lorsque l’on voit jouer Young mais plus une sorte de Steve Nash qui score. Pour le plus grand bonheur des Hawks.

.@TheTraeYoung was just named the NBA Eastern Conference Player of the Week! 🙌 He averaged 24.3 points on .471 shooting and 8.5 assists in 29 minutes per game leading the team to an undefeated 4-0 week. pic.twitter.com/lYmW5aqW3Z — x – Atlanta Hawks (@ATLHawks) May 17, 2021

De son coté, l’autre larron de l’Ouest répond toujours présent dans le sprint final depuis maintenant plus de de 5 ans. Profitant du tie-breaker et d’une victoire d’avance, grâce à leur succès face à la bande à AD le 7 mai, Portland se devait aussi de faire un quasi carton plein pour ne pas avoir à lutter en play-in. Mission presque réussie pour Dame et ses copains. 3-1 sur la semaine pour Portland. La défaite face aux Suns, sur deux lancers décisifs de Booker, ternit légèrement le tableau mais qu’importe puisque les Blazers avaient un joker en poche. Damian Lillard lui n’a pas failli, une semaine stratosphérique à 31,8 points, 4,8 rebonds et 6,8 passes + des victoires clefs face aux Nuggets, Jazz et Rockets. Un pic de performance à 41 points face aux Suns et une 6ème place acquise malgré des Angelinos solides, Dame a montré encore une fois qu’il avait les reins solides : il a shooté à plus de 57,1 % cette semaine, montrant la voie à suivre pour ses coéquipiers. Il va falloir maintenant assumer face aux Nuggets au premier tour pour espérer continuer cette parenthèse enchantée à Portland. On fait confiance au capitaine pour sortir la montre.

Les spécialistes du logo ont assuré le spot de Playoffs et surtout assumé la responsabilité de leurs équipes qui en avaient besoin. La dernière semaine de la saison régulière a attribué ses palmes. Maintenant, LET’S GET READY TO RUUUUUUUUMBLE.

Source texte : NBA