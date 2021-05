NBA Play-in Tournament 2021 – Conférence Ouest : la grosse preview bien salée ! Apéro TrashTalk

Les petits yeux de la grosse nuit de la veille nous trahissent mais l’important n’est pas là. Pour la deuxième année consécutive, la saison régulière donnera lieu à un play-in tournament en NBA. Une petite nouveauté pour préchauffer avant le coup d’envoi des Playoffs en fin de semaine. Avant le début des hostilités ce mercredi, on parle de tout ce qu’il faut savoir sur ces trois matchs déterminants qui regroupent les seeds 7, 8, 9 et 10 de la Conférence Ouest. Allez, zou, on est parti !

On commence par le premier must-see de cette postseason NBA. Les Lakers, champions en titre, reçoivent les Warriors d’un Stephen Curry stratosphérique avec en jeu une place en Playoffs pour affronter les Suns au premier tour pour le vainqueur. LeBron James contre le Chef, voilà qui nous rappelle de nombreux souvenirs et qui nous promet déjà, malgré leur grand âge, une lutte acharnée. Avant d’être joué, ce match est déjà un classique. Une sorte de Game 7 des Finales avant l’heure, avec on l’espère son lot de drama et de suspense. Dans l’autre rencontre, les Grizzlies et les Spurs s’affronteront dans une affiche qui sent bon les années 2010. Pop n’a toujours pas digéré son absence des Playoffs dans la bulle et tiendra à corriger cette erreur en gagnant ses deux prochains matchs, et ce peu importe l’adversaire. Mais attention à Memphis qui peut absolument battre n’importe qui sur 48 minutes. Les Oursons ont déjà laissé passé un joker en perdant contre Golden State hier soir et ils n’auront plus rien à perdre face aux Texans.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !