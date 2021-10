Les Pistons activent leur option sur Killian Hayes : c’était une formalité, maintenant il va falloir cartonner

Les franchises NBA ont jusqu’à la fin du mois d’octobre pour activer leur option concernant les joueurs draftés en 2020, et ainsi les prolonger une année supplémentaire. Chez les Pistons, il n’y avait pas à réfléchir très longtemps. Saddiq Bey, Isaiah Stewart et notre Killian Hayes national ont été prolongés.

C’était une formalité, c’est désormais officiel. D’après un communiqué de la franchise de Detroit, les Pistons ont activé leur option sur leur trio prometteur, qui va entamer sa deuxième saison NBA cette année. Killian Hayes, sélectionné en septième position de la Draft NBA 2020, fait évidemment partie de lot et le Frenchie est désormais fixé pour la saison 2022-23, même si ça ne faisait guère de doute. Malgré une campagne rookie plombée par une blessure à la hanche et globalement compliquée, Kiki est considéré comme un élément important du présent et de l’avenir des Pistons. Ces derniers continuent évidemment de compter sur le meneur de 20 ans, qui gagnera en gros 5,6 millions de dollars cette année et 5,8 millions la saison suivante. Les Pistons possèdent également une option sur Hayes d’une valeur de 7,4 millions pour la saison 2023-24, la dernière du contrat rookie de Killian. Ensuite, Hayes peut potentiellement devenir agent libre restrictif s’il n’est pas prolongé avant. On a même vu un autre Frenchie, à savoir Frank Ntilikina, devenir agent libre tout court durant la dernière intersaison, les Knicks décidant de lâcher le projet Franky après quatre années difficiles.

The Detroit Pistons have announced today that the club has picked up team options on the contracts of Saddiq Bey, Killian Hayes and Isaiah Stewart. — Pistons PR (@Pistons_PR) October 5, 2021

Bien évidemment, tout ça est encore bien loin. Ce qui compte véritablement aujourd’hui pour Killian Hayes, c’est la saison qui arrive. On l’a dit, entre sa blessure l’an passé mais aussi les difficultés d’adaptation accompagnant les rookies d’une manière générale à cause du contexte COVID, Kiki a plutôt galéré mais il compte bien montrer dès cette année que son statut de septième choix de draft est justifié. Cela passera par ce qu’il sait déjà bien faire, à savoir défendre et distribuer, mais aussi de vrais progrès offensifs, en particulier au shoot (6,8 points de moyenne l’an passé à 35,3% de réussite au tir, dont un petit 27,8% du parking). Au sein d’une franchise de Detroit qui reconstruit et qui vient de sélectionner le phénomène Cade Cunningham en première position de la Draft NBA 2021, Hayes voudra prouver qu’il fait partie intégrante de ce backcourt du turfu aux côtés de Cade. Son association avec Cunningham sera particulièrement surveillée, mais il faudra patienter un peu pour voir à nouveau le duo à l’œuvre après les quelques matchs de Summer League en août dernier. En effet, CC ne participera pas au premier match de présaison ce mercredi soir contre les Spurs, la faute à une petite alerte à la cheville. Rien de grave, mais on ne connaît pas pour l’instant sa date de retour. Quant à Killian, il est également incertain pour ce soir. Même raison, la cheville qui siffle un peu.

Logiquement associé avec Cade Cunningham dans le cinq et auteur d’un camp d’entraînement encourageant si l’on en croit les propos de son coach Dwane Casey, Killian Hayes est devant une saison importante pour la suite de sa carrière. Des progrès sont attendus, et Hayes a le talent pour montrer qu’il peut devenir une pièce essentielle des Pistons dans leur projet de reconstruction. À toi de jouer Kiki !

Source texte : Pistons PR