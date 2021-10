Allen Iverson aimerait bien intégrer le staff des Sixers : why not, peut-être qu’il a la réponse au dossier Ben Simmons

Véritable légende des Sixers, Allen Iverson suit de l’extérieur le dossier Ben Simmons qui plombe aujourd’hui la franchise de Philadelphie. Quelque part, ça doit lui faire de la peine de voir son équipe de cœur être embarquée dans un tel bourbier alors qu’elle a terminé première de l’Est la saison dernière. Daryl Morey, si tu as besoin d’aide, tu n’as qu’à appeler The Answer, peut-être qu’il répondra…

Contrairement à Ben Simmons, Allen Iverson sera lié pour toujours à la franchise des Sixers. On ne va pas vous refaire tout l’historique du bonhomme sous le maillot de Philadelphie, mais on parle de l’une des plus grandes légendes de Philly, qui a marqué une génération entière à travers son style hip-hop et qui a emmené les Sixers jusqu’en Finales NBA en 2001, année où il a également raflé le titre de MVP. Deux décennies plus tard, l’amour d’AI pour son ancienne franchise est intact et visiblement, il aimerait réintégrer les Sixers d’une manière ou d’une autre. Lors d’une interview avec Taylor Rooks de Bleacher Report, Iverson a été interrogé sur une potentielle volonté de sa part pour entraîner certains joueurs actuels. Voici sa réponse.

« Je sais que je peux aider une franchise à progresser. J’ai une telle connaissance des subtilités du basket. Pas uniquement en matière de talent, mais sur des choses que d’autres personnes ne voient peut-être pas. Des choses que j’ai connues dans ma carrière et ma vie. […] Je peux aller sur un terrain et voir si un joueur a peur de moi juste en le regardant. […] Les relations entre les joueurs, ce qui les pousse à jouer d’une certaine manière, est-ce qu’un joueur veut avoir le ballon dans les mains en fin de match… […] Je sais que je peux aider une franchise, pas en étant le gars qui est tout en haut et qui gère tout, mais je sais que je peux aider beaucoup d’athlètes en coulisses. »

Pas besoin d’être un génie pour comprendre à qui s’adresse Allen Iverson. Et bizarrement, son discours pourrait parfaitement s’appliquer à un certain Ben Simmons, en pleine procédure de divorce avec les Sixers aujourd’hui. Derrière, The Answer est même allé plus loin. Retraité des parquets NBA depuis une bonne décennie, AI a aujourd’hui son maillot retiré au plafond du Wells Fargo Center, mais il ne comprend pas pourquoi les Sixers n’ont toujours pas fait appel à ses services pour un rôle au sein de la franchise.

« Je suis un Sixer à vie. J’ai du sang Sixer en moi. J’adorerais aider cette franchise. Cela fait 11 ans que je suis à la retraite, je ne sais pas pourquoi je n’ai toujours pas intégré le staff d’une manière ou d’une autre. Même si c’est uniquement en tant que consultant. […] Peut-être qu’ils pensent que je ne vais pas me pointer au boulot, ou ils ont peur que j’arrive au bureau avec mon durag (rires). »

Question de réputation ? Peut-être. Allen Iverson, aussi génial qu’il a pu être sur les parquets au cours de sa carrière de joueur, n’a jamais été un modèle de ponctualité, lui qui est même arrivé en retard à sa propre conférence de presse pour le Hall of Fame il y a quelques années. Et puis bon, ce serait assez drôle de voir Mr. « We talkin’ about practice » débarquer le matin à 10h pour entraîner des membres des Sixers. Blague à part, AI pourrait sans doute apporter beaucoup de choses dans l’évaluation d’un joueur et ses intangibles comme on dit aux States. Iverson, c’était le guerrier ultime, le mec qui n’avait peur de rien sur un terrain malgré son petit 1m83 (avec les chaussures) et ses 75 kilos tout mouillé. Les Sixers sont mieux placés que n’importe qui pour le savoir, mais visiblement Allen n’a jamais vraiment été dans leurs plans. Dommage, on en connaît un qui aurait pu mettre un gros coup de pied au cul à Ben Simmons pendant les Playoffs…

Allen Iverson semble chercher du boulot. Il le dit lui-même, rien à voir avec l’argent, lui qui touche tranquillement 800 000 dollars de la part de Reebok tous les ans. En 2030, The Answer pourra même gagner 32 millions de dollars en plus de la part de l’équipementier. Donc non, l’offre d’AI aux Sixers est sincère, sans doute qu’il s’ennuie un peu en ce moment. En tout cas, s’il y a bien un mec qui pourrait faire de l’effet dans la franchise de Philly, c’est Iverson !

Source texte : Bleacher Report