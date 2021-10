Le pari spécial NBA Sunday : 330€ à gagner en misant sur un Luka Doncic et Harrison Barnes solides au scoring

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Car la NBA est officiellement de retour. En ce dimanche 31 octobre, c’est un très gros programme que nous offre la NBA avec cinq matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

20h30 : Mavericks (1,54) – Kings (2,55)

00h00 : Hornets (1,89) – Blazers (1,89)

00h00 : Bucks (1,99) – Jazz (1,80)

00h30 : Nets (1,11) – Pistons (6,35)

03h30 : Lakers (1,13) – Rockets (5,80)

Le pari qu’on sent bien

Luka Doncic ET Harrison Barnes marquent minimum 20 points CHACUN (2,20) : malgré son début de saison que nous qualifierons d’un peu « empâté », Luka Doncic tourne à 22,4 points de moyenne sur les cinq premiers matchs. Atteindre la barre des 20 points n’est qu’une formalité pour lui depuis qu’il est dans cette NBA où scorer est si facile. En plus, le Slovène sort d’une prestation très décevante contre les Nuggets et il est fort probable qu’il aura à cœur de se racheter. Côté Kings, Harrison Barnes fait une superbe début de saison. 25 points de moyenne à 52% au tir et 53% de loin. Sur les cinq premiers matchs, il a passé la barre des 20 points à quatre reprises. Même s’il sort d’un match un peu timide (18 points, 9 tirs pris), on peut penser que l’ailier sera sollicité tout à l’heure contre les Texans car Sacramento a besoin de lui pour continuer sur sa bonne lancée. Il nous faut donc deux performances réussies mais loin d’être impossibles pour passer cette belle cote.

Le combiné à tenter

Les Rockets vont marquer minimum 103 points contre les Lakers et CJ McCollum va marquer minimum 20 points contre les Hornets (2,23) : leur attaque mérite encore du boulot, notamment sur demi-terrain mais les Rockets plantent presque 105 points par match sur ce début de saison. La cote pour les voir atteindre au moins les 103 points (face à des Lakers qui ne brillent pas par leur défense pour l’instant) est à 1,52. CJ McCollum c’est 24 points par soir. Vu son talent et le rythme de jeu des Hornets, imaginer l’arrière des Blazers marquer au moins 20 points semble très réaliste. La cote est à 1,47.

Une petite folie pour finir ?

Les Hornets gagnent contre les Blazers ET Miles Bridges marquent au moins 20 points (3,40) : Miles Bridges à 20 points ? Avec ses récents matchs, on a l’impression que c’est une formalité. Les Hornets qui battent les Blazers à domicile ? Oui ça aussi c’est tout à fait possible. Cette cote est-elle si folle que cela au final ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

