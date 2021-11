Programme NBA : onze matchs au menu avec Warriors – Bulls en dessert, et bon appétit bien sûr

Après la petite nuit d’hier, on reprend les choses sérieuses aujourd’hui. Au programme de ce vendredi 12 novembre ? Onze matchs, rien que pour vous, et avec quelques grosses affiches en prime. Normalement, on ne devrait pas s’ennuyer.

_____

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021

1h : Hornets – Knicks

Hornets – Knicks 1h30 : Celtics – Bucks

Celtics – Bucks 1h30 : Cavaliers – Pistons

Cavaliers – Pistons 2h : Rockets – Blazers

Rockets – Blazers 2h : Grizzlies – Suns

Grizzlies – Suns 2h : Pelicans – Nets (sur beIN 4)

Pelicans – Nets 2h : Thunder – Kings

Thunder – Kings 2h30 : Spurs – Mavericks

Spurs – Mavericks 3h : Nuggets – Hawks

Nuggets – Hawks 4h : Warriors – Bulls (sur beIN 1)

Warriors – Bulls 4h30 : Lakers – Wolves

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

4h : Warriors – Bulls (sur beIN 1) : il faudra absolument être là à 4h cette nuit pour le gros choc opposant le meilleur bilan de la NBA, les Warriors (dix victoires, une défaite), à l’équipe peut-être la plus hype du début de saison, les Bulls (huit victoires, trois défaites). Certes, Nikola Vucevic ne sera pas là côté Chicago – protocole sanitaire tu connais – et Draymond Green est incertain chez les Dubs, mais cette opposition diffusée en antenne nationale promet beaucoup. Entre Stephen Curry et ses copains qui tournent très bien en attaque comme en défense depuis la reprise, et des Taureaux qui commencent à sérieusement charger les gros (victoire contre les Nets et les Mavericks dernièrement), on devrait avoir du beau spectacle au Chase Center. Alors, vous voyez qui, plutôt la bande à Steph ou celle à Zach LaVine ?

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Bonne nouvelle pour les fans des Knicks, leur équipe fétiche joue à l’extérieur.

Vous aimez les duels de rookies ? Alors faudra jeter un œil à ce Cavaliers – Pistons opposant les pépites Evan Mobley et Cade Cunningham

Les Blazers n’ont toujours pas gagné un match à l’extérieur. La bande à Dame D.O.L.L.A. arrivera-t-elle à taper les redoutables Rockets de Daniel Theis ?

Ja Morant et ses Grizzlies contre Chris Paul, Devin Booker et le reste des Cactus ? S’il y a bien un match à mater avant le Warriors – Bulls, c’est celui-là.

Kevin Durant va rencontrer les Pelicans ce soir. Pour la première fois de l’histoire, un joueur pourrait marquer plus de points que toute l’équipe en face.

Un petit derby texan entre San Antonio et Dallas, ça se mate.

Nikola Jokic va faire son retour contre les Hawks après sa suspension d’un match. Les Faucons sont prévenus, faudra pas l’énerver.

Les Wolves en déplacement chez les Lakers, l’occasion parfaite pour lâcher une septième défaite de suite.

_____

Onze matchs donc, et un choc Warriors – Bulls qui pèse pas mal, franchement niveau programme c’est propre pour bien lancer le week-end. Alors on se retrouve dès 1h du matin, fidèle au poste.