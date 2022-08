Agent-libre restreint depuis plusieurs semaines, Collin Sexton n’a pour l’instant pas reçu d’offres de contrat à la hauteur de ce qu’il espérait. Une situation très défavorable, qui l’oblige à négocier avec des Cavs patients, et qui n’ont pas l’intention de changer leur proposition. Et si Chris Defor de Cleveland.com révèle que les discussions n’ont pour le moment mené à aucun « contentieux », on ne peut s’empêcher de penser qu’elles sont probablement loin d’être amusantes.

C’est aujourd’hui une certitude : Collin Sexton fait partie des meilleurs agent-libres encore disponibles sur le marché. Mais alors, pourquoi diable Young Bull ne parvient-il pas à trouver une franchise ? Comme nous vous le rappelions il y a seulement quelques jours, le guard avait pourtant bel et bien reçu une offre des Cavs, qui lui proposaient de re-signer pour 40 millions de dollars sur trois ans. Une propale bien évidemment trop faible aux yeux du garçon, qui estime sa valeur marchande plutôt aux alentours de 20 millions de dollars par an. C’est en tout cas toujours en ce sens que vont les dernières informations révélées par Chris Fedor de Cleveland.com, qui explique que les négociations entre Cleveland et Collin ne sont pas « contentieuses », bien qu’elles n’aient pour l’instant abouti à rien. Et pour cause, tandis que l’ensemble du clan Sexton est d’accord pour dire que l’offre proposée par la franchise est trop faible, le front-office des Cavs semble de son côté déterminé à ne pas donner plus au garçon. Est-il nécessaire de pourtant rappeler de quoi est capable Collin ? Sur l’exercice 2020-21, seulement sa troisième saison NBA, le poste 1-2 tournait en 24,3 points, 3,1 rebonds, 4,4 passes et 1 interception en 35,3 minutes de moyenne. Vous vous demandez donc comment on a pu en arriver là pour la pépite, qui prétendait carrément à un futur contrat max à l’époque ? Et bien les raisons sont… multiples.

Talks between #Cavs, Collin Sexton aren’t considered contentious. Koby Altman and Rich Paul spoke when Paul returned from his Italian vacation at end of July. But talks remain at a standstill, with Sexton a victim of market, leverage and awful timinghttps://t.co/psgElfmA2d — Chris Fedor (@ChrisFedor) August 9, 2022

Déjà, c’est avant tout la blessure au ménisque du bonhomme qui va jouer un grand rôle dans cette perte brutale de valeur marchande. Car si la dernière année d’un contrat est la plus importante, ce fut malheureusement la pire pour Sexton, qui n’a pu jouer qu’à onze reprises cette saison après s’être fait opéré. En parallèle, Cleveland s’est trouvé en la personne de Darius Garland un nouveau franchise player, qui a complètement éclipsé la hype autour de Young Bull. Plus victorieux lors de cette campagne, les fans de l’Ohio voient désormais plus l’avenir de l’équipe en Darius qu’en Collin. D’un autre côté, la situation contractuelle du garçon ne favorise pas non plus son attrait. Agent-libre restreint, ce dernier pourrait subir une « DeAndre Ayton« . En gros, toute offre provenant d’une équipe extérieure pourrait être matchée par les Cavs dans les 48 heures suivant la signature du « contrat ». Clairement pas le genre d’argument qui donne envie à un general manager de se lancer dans la chasse au Sexton. D’ailleurs, aucune rumeur ne fait état d’une proposition autre que celle de Cleveland, c’est vous dire la tristesse de la situation, qui ne risque d’ailleurs pas de changer de sitôt. Car si la franchise faisait l’effort de mettre sur la table une offre supérieure à l’actuelle, elle devrait alors payer la luxury tax, ce qui n’est hors de question pour tout le front-office. Des rumeurs de transfert avec Mike Conley en provenance du Jazz furent un temps évoquées, mais rien n’a fuité en ce sens depuis. Dans un marché déjà bien vidé, seuls les Pacers ou Spurs ont aussi les moyens de s’offrir les services du guard, mais aucune des deux équipes ne désire le récupérer à l’heure actuelle. Eh beh… c’est pas tout simple cette affaire.

Comme on pouvait donc s’y attendre, les négociations sont au point mort entre Collin Sexton et les Cavs. Campant sur leurs positions, les deux parties n’ont pour le moment pas montré la moindre envie de faire un pas vers l’autre. Pourtant, le compromis semble désormais inévitable, à moins que Mister Sexton ne décide d’accepter la qualifying offer à 7,2 millions l’année proposée par Cleveland il y a quelques semaines, pour ainsi devenir agent-libre non-restreint en 2023. À voir si le garçon est prêt à courir le risque.

