Festus Ezeli rejoint finalement les Knicks : pas en NBA mais bien en G League, faut bien prouver avant d’intégrer une équipe Top 4 à l’Est

Festus Ezeli rejoint finalement les Knicks en… G League, puisque l’ancien Warriors s’est engagé avec les Knickerbockers de Westchester pour ce qui pourrait être ses premières minutes professionnelles sur un parquet depuis le 19 juin… 2016 !

Le retour le moins attendu de l’année se fera donc du côté de la bulle G League puisque Festus Ezeli, l’ancien pivot des Warriors, s’est engagé avec Westchester, l’équipe associée des Knicks dans la ligue inférieure. Un retour qui a pris « un peu » de retard puisque la dernière rencontre d’Ezeli en pro remonte au 19 juin… 2016. Oui, oui vous avez bien lu, le Nigérian n’a plus joué un match professionnel depuis ce fameux Game 7 entre les Warriors et les Cavaliers lors duquel l’équipe de LeBron James s’était finalement imposée après avoir été menée 3-1 dans la série. Depuis ce jour ? Ce fut l’hécatombe pour le pivot qui, après avoir signé chez les Blazers l’été suivant, fut coupé sans avoir joué un seul match avec Portland. Entre chômage et infirmerie depuis, Ezeli a donc enfin retrouvé du travail et c’est – au minimum – une bien belle leçon de persévérance. Le pivot s’est exprimé à l’annonce de sa signature avec les Knicks, de belles paroles pour n’importe qui qui croit en ses rêves :

“J’ai tellement travaillé pour ça (ndlr : rejouer au basket) mais ceci est mon rêve. Et chasser son rêve vaut tout l’or du monde”

Les Knicks viennent donc de faire un heureux et on espère qu’à 31 ans, Festus arrivera à se faire une petite place en G League. Pour la NBA ça risque d’être plus compliqué vu que ce profil de pivot éboueur est de moins en moins recherché, au profit du profil d’intérieur très technique capable de sanctionner de loin. Ezeli rejoint une équipe des Knicks composée notamment de Ignas Brazdeikis, sélectionné par les Knicks lors de la Draft 2019, et Skal Labissiere, l’ancien King qui continue de rêver d’un retour en NBA, lui qui était considéré comme l’un des plus grands potentiels du pays au lycée. Dans une équipe qui reste sur une série de deux défaites de suite, Ezeli aura une chance de se faire une place dans la rotation et pourquoi pas rejoindre les Knicks de… NBA, même s’il faudra montrer énormément pour intégrer une équipe peline d’ambitions cette saison. En attendant, on est juste con-tent qu’Ezeli puisse enfin rejouer au basket. Cinq ans c’est très long et le pivot a bien dû vouloir tout abandonner à plusieurs reprises mais à force de croire en lui même, le revoilà en short et en maillot pour en découdre et même si un retour en NBA est peu probable, peu devaient lui prédire qu’il serait un jour titulaire dans un Game 7 de Finales NBA, donc rien ne semble impossible pour le Nigérian.

Ex-Warriors center Festus Ezeli tells @TheUndefeated he signed with Knicks’ G League Westchester. Ezeli hasn’t played in an NBA game since the 2017 NBA Finals. “I’ve put so much into this process but this is my dream. Chasing your dreams is worth every inch of the cost,” he said. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) March 1, 2021

Festus Ezeli rejoint donc la G League team des Knicks après avoir signé avec Westchester. Le pivot va enfin pouvoir rejouer au basket, presque cinq ans après son dernier match en pro. Et on espère qu’il est prêt car les Playoffs de G League commencent dans… une semaine.