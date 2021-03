NBA Top 10 : Nikola Jokic a volé sur Chicago, on peut donc dire qu’il a bouffé du.. Taureau Ailé ?

Pendant votre petit-déj’ ou dans les transports pour aller au boulot, c’est l’heure de mater votre Top 10, comme chaque matin. Au programme aujourd’hui ? Luka Doncic qui a des yeux derrière la tête, un Melo vintage ou encore Nikola Jokic qui danse avec les taureaux.

#10 : Passe showtime de LaMelo Ball numéro 489 et Terry Rozier qui paye un hommage au big boss avec un reverse lay-up très 90’s. Hello MJ !

#9 : C’est le Gobert Report ! Jordan Clarkson à la passe et Gobzilla qui finit à deux mains sur la tête d’Hernangomez. Les Français et les Espagnols, tout ça, tout ça.

#8 : Si certains pensent que Jokic ne court jamais dans un match ils n’auront qu’à demander à Wendell Carter Jr. son avis. Parfaite coupe vers l’arceau avant de finir sur la bouille du pivot des Bulls.

#7 : James Harden ne fait plus la loi dans le Texas mais le step-back 3 s’est trouvé un nouveau shérif avec Luka Doncic.

#6 : Les plus jeunes pensent que Melo n’est qu’un bon joueur de banc, celui-là c’était Carmelo 2009, le meilleur attaquant de la Ligue.

#5 : Porzingis s’est bien fait salir par Vucevic tout le match mais il lui a au moins mis un putback histoire de se venger un minimum.

#4 : Kyrie Irving est un magicien et il a fait apparaître le lapin la balle dans les mains de De’Andre Jordan pour le slam dunk.

#3 : Dejounte Murray perd peut-être l’équilibre mais il ne perd pas le nord, buzzer beater contre les Nets et on se demande encore comment la défense l’a laissé shooter.

#2 : Luka Doncic joue avec ses adversaires comme tu joues avec l’IA sur 2K. Petite passe dans le dos pour foutre trois joueurs dans le vent, c’est cadeau.

#1 : Nikola Jokic, encore, a baptisé Patrick Williams à la façon Joker : tu te mets sur ma route rookie, tu te prends un poster.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.