Les meilleures actions de la semaine en NBA : Giannis Antetokounmpo enfonce le clou face aux Clippers

Comme chaque mardi, on se permet un petit carré de chocolat avec les highlights de la semaine, fournies par la NBA. Si tu sors d’une semaine dans une grotte, voilà de quoi te faire passer pour un accro même sans avoir maté un seul match.

BEST DUNKS

Commençons par le best-of des dunks de la semaine. En vedette, Giannis Antetokounmpo qui met le tomar de la victoire face aux Clippers. Depuis le sommet de la ligne des 3-points, il part à grandes enjambées vers le panier, et dans cette situation, personne ne peut l’arrêter. La première de plusieurs autres apparitions de Giannis dans ce mix du jour. Pas de doute, le Grec a régalé cette semaine. Autre gros slam de la soirée, celui de R.J. Hampton, qui crosse et fonce jusqu’au panier pour claquer un dunk rageur sur la tête de Darius Bazley. Duel entre LeBron James et Donovan Mitchell qui ont tous deux montré leurs talents de saut à l’arceau durant la démonstration du Jazz face aux Lakers. Les Cavaliers ont été mis à l’honneur dans cette compilation, entre le « dunk winner » de Lamar Stevens face aux Hawks et l’envolée de Jarrett Allen face aux Rockets en coast-to-coast. Le rookie des Warriors, James Wiseman, a également fait son apparition grâce à un joli spin move + dunk contre Charlotte. Enfin, on finit avec un dunk signé Anthony Edwards. Le rookie du Minnesota intercepte une passe et fonce attaquer le cercle en contre-attaque avec un beau finish.

BEST PLAYS

Dans cette ample compilation que nous propose la NBA, on retrouve quelques séquences mises en avant dans la précédente. Notamment le dunk de Lamar Stevens et celui d’Edmond Sumner en alley-oop. Mais elle débute avec un buzzer beater signé Luguentz Dort pour le Thunder face aux Spurs. Autre shoot de la gagne, celui de Luka Doncic face à Boston. Toujours dans les actions de fin de match, on retrouve Jayson Tatum allant au panier et réussissant son lay-up malgré la présence de plusieurs Wizards. Il obtient une faute en bonus. On retrouvera l’ailier des Celtics à la passe pour Payton Pritchard. Une magnifique no-look pass pour le rookie. Décidément, il est partout : Giannis dit un gros NON à Ivica Zubac, parti au dunk. Autre highlight de la semaine, Malik Monk qui foudroie la défense des Kings. L’arrière des Hornets rentre son lay-up avec une réussite incroyable et provoque la faute. Faute qui donnera le lancer de la victoire pour Monk et son équipe. Bien évidemment, Stephen Curry fait forcément son apparition. Une passe dans le dos pour Kevon Looney qui finit proprement le travail. On n’oublie pas la Grosse bâche de Zion Williamson sur Donte DiVicenzo. A ne pas rater également ce shoot pour le moins insolite de Jordan Clarkson face au Magic. Revenons dans la catégorie passes incroyables, avec Devin Booker monté au panier qui délivre, par une passe dans le dos, le ballon à Deandre Ayton. Et on termine ce best-of avec notamment Bradley Beal qui conclue magnifiquement son action face aux Lakers après avoir éliminé trois joueurs d’un coup.



Encore une belle semaine en termes d’actions époustouflantes dans notre chère NBA. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux best-of 100% régalade de panier-ballon.