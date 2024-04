Deux petites semaines avant le rideau de la saison régulière, et tout en bas du classement NBA certaines franchises n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur. Cette nuit, toutes les équipes concernées de près par la Draft ont fait le taf, c’est-à-dire paumer.

Les résultats de la nuit

Nuggets – Cavaliers : 130 – 101 (stats)

– Cavaliers : 130 – 101 (stats) Wizards – Heat : 107 – 119 (stats)

: 107 – 119 (stats) Raptors – Sixers : 120 – 135 (stats)

: 120 – 135 (stats) Hornets – Clippers : 118 – 130 (stats)

: 118 – 130 (stats) Nets – Lakers : 104 – 116 (stats)

: 104 – 116 (stats) Spurs – Warriors : 113 – 117 (stats)

: 113 – 117 (stats) Timberwolves – Bulls : 101 – 109 (stats)

: 101 – 109 (stats) Rockets – Mavericks : 107 – 125 (stats)

: 107 – 125 (stats) Knicks – Thunder : 112 – 113 (stats)

: 112 – 113 (stats) Kings – Jazz : 127 – 106 (stats)

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Hornets, Spurs, Raptors, Wizards, Jazz

Statu quo en fin de classement avec tout le monde qui perd. Donc rien ne bouge au petit matin quant aux chances d’aller chercher un Risacher ou un Sarr à la Draft 2024. On va surveiller la série des Raptors : 13 défaites de suite. Encore 4 et c’est le record de franchise qui est égalé. On aura aussi apprécié le duel entre Brandon Miller et son idole Paul George.

Mauvaise opération du jour – personne

Le programme de la nuit prochaine

1h : Magic – Blazers

1h : Hornets – Celtics

1h : Pistons – Grizzlies

1h : Pacers – Nets

2h : Bulls – Hawks

2h : Pelicans – Suns

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon