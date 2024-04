Les chocolats sont digérés, Pâques est derrière nous et on attaque donc officiellement le dernier virage de la saison régulière. Ici, on parle de ceux qui ne visiteront pas Cancun dès le 15 avril, peut-être un peu après pour certains, mais au moins qui ont l’espoir de voir les joutes printanières avec une bijouterie en bout de ligne. Avantage du terrain, Play-In Tournament, on fait le point sur les dernières infos de la course à la postseason.

Les résultats de la nuit

Nuggets – Cavaliers : 130 – 101 (stats)

– Cavaliers : 130 – 101 (stats) Wizards – Heat : 107 – 119 (stats)

: 107 – 119 (stats) Raptors – Sixers : 120 – 135 (stats)

: 120 – 135 (stats) Hornets – Clippers : 118 – 130 (stats)

: 118 – 130 (stats) Nets – Lakers : 104 – 116 (stats)

: 104 – 116 (stats) Spurs – Warriors : 113 – 117 (stats)

: 113 – 117 (stats) Timberwolves – Bulls : 101 – 109 (stats)

: 101 – 109 (stats) Rockets – Mavericks : 107 – 125 (stats)

: 107 – 125 (stats) Knicks – Thunder : 112 – 113 (stats)

: 112 – 113 (stats) Kings – Jazz : 127 – 106 (stats)

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Bonne opération du jour : Nuggets, Thunder, Warriors

Ce serait long de mettre tous les vainqueurs du jour alors on priorise. Denver et OKC ont gagné et ont surtout apprécié le coup de pouce de Minnesota, battu à domicile par Chicago. Les Warriors ont eux pu agrandir le gap avec les Rockets pour la 10ème place.

Mauvaise opération du jour : Wolves, Rockets, Knicks, Cavaliers

On a déjà parlé de Minny et de Houston, et on ajoute la paire New York – Cleveland, qui ne profite pas de la soirée pour se rapprocher un peu des Bucks mais au contraire pourrait voir le Magic fondre sur la 3ème place en cas de série.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Magic – Blazers

1h : Hornets – Celtics

1h : Pistons – Grizzlies

1h : Pacers – Nets

2h : Bulls – Hawks

2h : Pelicans – Suns

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Heat, Sixers, Bulls ou Hawks

Bucks – Heat ou Sixers

Cavs – Pacers

Knicks – Magic

Play-in tournament : Heat – Sixers et Bulls – Hawks

Thunder – Kings, Suns, Lakers ou Warriors

Nuggets – Kings ou Suns

Wolves – Pelicans

Clippers – Mavericks

Play-in tournament : Kings – Suns et Lakers – Warriors