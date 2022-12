Tyler Dorsey coupé par les Mavericks, Monaco déjà sur le dossier ?

Coupé par les Mavs, l’aventure NBA de Tyler Dorsey n’aura pas fait long feu. Le guard grec ne devrait cependant pas manquer d’offres pour rebondir. Il se murmure que plusieurs clubs européens dont Monaco se penchent sur son dossier en ce moment même.

La NBA est un monde cruel… 489 joueurs ont déjà foulé les parquets de la Grande Ligue cette saison, mais tous ne sont pas promis au même avenir, et certains sont voués à être remerciés après seulement quelques minutes de rêve américain. C’est le cas de Tyler Dorsey, qui vient d’être coupé par les Mavs après seulement trois matchs et très exactement 8 minutes et 15 secondes passées sur le terrain en équipe première.

The Mavericks are waiving guard Tyler Dorsey and signing F/G AJ Lawson on a two-way NBA contract out of NBA G League College Park, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 26, 2022

Ce n’était pourtant pas la première expérience en NBA pour l’arrière Américano-Grec. En effet, Dorsey avait été sélectionné par les Hawks avec le 41e choix lors de la Draft 2017, et avait même joué une saison et demi à Atlanta avant d’être envoyé chez les Grizzlies dans un trade. Malgré une production atteignant presque 10 points de moyenne lors de ses 21 matchs dans le Tennessee, et ses 11 titularisations à Memphis, le jeune Tyler n’avait pas été conservé. Obligé de partir en Europe pour choper du temps de jeu, le guard n’avait pas démérité. Double champion d’Israël avec le Maccabi Tel-Aviv, il avait ensuite choisi de se tester dans le championnat Grec, le pays dont il défend les couleurs en sélection.

Avec l’Olympiakos, Dorsey a remporté la Coupe de Grèce, disputant également l’EuroLeague. Cet été, il a été le parfait lieutenant du Greek Freak, aidant Giannis à se frayer un chemin vers les quarts de finale, où la Grèce s’est finalement inclinée face à l’Allemagne.

Après avoir signé à Dallas cet été, “Mr March” a passé la majeure partie de son temps du côté des Legends, l’équipe de G League affiliée aux Mavs. Là-bas, il a signé quelques très gros cartons, notamment un match à 47 pions face au Squadron de Birmingham début décembre, mais sans réussir à susciter l’intérêt de Jason Kidd et de son staff.

47 PTS 💥 16/27 FG 💥 8 3PT Tyler Dorsey is the definition of a BUCKET! He exploded for a career-high 47 points tonight vs. the Squadron. This is the most points in a single-game by any player this season. @TDORSEY_1 pic.twitter.com/t1I1m2NwBF — NBA G League (@nbagleague) December 7, 2022

Fin de l’aventure Mavericks donc pour Tyler Dorsey, qui pourrait bien revenir pointer le bout de son nez en Europe. Si beaucoup de rumeurs penchent vers un retour vers l’Olympiakos, nos confrères d’EuroHoops mentionne une offre plus qu’alléchante soumise à l’arrière par… la Roca Team de Monaco. Les leaders de la Betclic Elite – et co-leader en EuroLeague – pourraient trouver en Dorsey un renfort de choix sur les lignes extérieures, aux côtés de Mike James et de notre Elie Okobo national. Parmi les équipes intéressées, on peut également citer le Maccabi Tel Aviv, qui souhaiterait récupérer son ancien artilleur, et les Turcs de Fenerbahçe.

Alors, quel avenir pour Tyler Dorsey ?

Source texte : EuroHoops