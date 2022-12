Auteur d’une saison solide en tant que garde du corps numéro 1 des Grizzlies, Steven Adams est malheureusement en train d’écrire des pages dans un triste livre d’histoire. En effet, le pivot kiwi a le pire pourcentage aux lancers-francs de tous les temps en NBA sur une saison, et on va devoir suivre ça de très près…

Les lancers francs, cet art subtil et pourtant redouté par certains.

Combien sont-ils à être hués tous les soirs, parce qu’ils sont incapables de rentrer leurs lancers alors qu’ils sont… basketteurs à la base ?

À ce jeu-là, Steven Adams est une légende malgré lui.

En effet, avec 54% de réussite en carrière et une pointe à 61% de réussite en 2017 sous le maillot mythique du Thunder, personne n’envoie autant de briques sur la ligne que le barbu multi-tatoué. Faire du hack sur Adams est devenu une stratégie tout a fait envisageable, tant ce dernier ne parvient pas à être régulier aux lancers.

Et cette saison, cette maladresse a atteint un niveau historique, par définition.

Avec 33,3% de réussite aux lancers sur la campagne en cours, Steven Adams a le pire pourcentage all time.

Ben Wallace est encore propriétaire de la pire marque, avec un affreux 33,6% sous le maillot des Pistons en 2001.

Dans cette catégorie dominée par les grands déménageurs aux mains carrées, Andre Drummond (35,5%, 38,6% et 38,9%), Clint Capela (37,9%) et DeAndre Jordan (38,6%) sont bien présents dans ce triste Top 10 all time à saveur moderne. Wilt Chamberlain a pendant longtemps été la référence, mais c’était sans compter sur les maçons de l’ère moderne.

Alors Steven Adams va-t-il détrôner Big Ben ?

Pour cela, il faudra continuer sur ce rythme : 78 lancers tentés, 26 rentrés seulement au moment où ces lignes sont écrites.

Pour info, Ben Wallace avait lâché un exceptionnel 80 sur 238 aux lancers lors de la saison record… de quoi donner de l’espoir à Stevie le bûcheron.

Si la saison des Grizzlies est un succès jusqu’ici et qu’on la surveillera de très près jusqu’aux Playoffs, vous pouvez également vous ajouter un nouveau challenge lors de vos visionnages nocturnes. Regardez attentivement Steven Adams lorsqu’il est aux lancers-francs, car on est en train de vivre quelque chose d’historique.