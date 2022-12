Isiah Thomas ne comprend pas la haine de Michael Jordan à son égard

Nouvel épisode de la longue rivalité entre Michael Jordan et Isiah Thomas. L’ancien meneur des Pistons a déclaré récemment qu’il ne comprenait pas l’animosité de la légende des Bulls à son égard. À l’écoute des propos du général en chef des Bad Boys de Detroit, l’attitude de His Airness pourrait même s’apparenter à une forme d’ingratitude.

On le sait, Isiah Thomas et Michael Jordan n’ont pas vraiment été les meilleurs amis du monde durant le temps passé sur les parquets de la Grande Ligue, entre la deuxième moitié des années 80 et le début des années 90. Une animosité entre deux joueurs qui a donné encore plus de piment à la rivalité entre Pistons et Bulls, à la lutte pour prendre le pouvoir dans la Conférence Est après l’ère des Celtics de Larry Bird. Parmi les moments mythiques de cette rivalité sur les terrains, on ne peut évidemment s’empêcher de penser à ces Finales de Conférence 1991 conclues par un sweep en faveur des Taureaux, à l’issue duquel les joueurs de Chuck Daly rentreront aux vestiaires sans saluer leurs vainqueurs. Hors-terrain, l’épisode le plus marquant reste évidemment celui de la Dream Team 92, de laquelle Zeke aurait été évincé à la demande de MJ. Depuis, bien sûr, les deux hommes s’envoient des piques par médias interposés jusqu’à encore aujourd’hui.

Invité dans un épisode de The Pivot Podcast sorti la semaine dernière, Isiah Thomas se confiait longuement sur sa riche carrière et revenait sur les moments marquants de celle-ci. Au moment de revenir sur son beef avec Jordan, qui dure jusqu’à aujourd’hui, l’homme désormais sexagénaire semblait davantage témoigner de l’incompréhension que de l’airgreur par rapport à toute cette histoire.

“J’étais outré de regarder le documentaire (The Last Dance, ndlr) d’un gars qui a été un c*nnard avec tout le monde, dans lequel il me traite de c*nnard, alors que j’ai été bon avec lui et rien d’autre. […] Vous pouvez retourner dans l’ouest de Chicago […] C’est de là que je viens […] Quand Michael Jordan est arrivé à Chicago (en 1984, ndlr), j’ai fait en sorte que cela soit facile pour lui de marcher dans ces rues. Ma famille a pris soin de lui. Ma sœur et son frère étaient amis. Mon neveu vivait avec Michael Jordan […] J’ai été très bon avec lui. J’appelais chez lui durant cette période. Alors tout ça, ‘Isiah était un enfoiré’, non, non, non, mec, je te protégeais.”

Isiah Thomas semble, selon ses dires, regretter une forme d’ingratitude dans le comportement du numéro 23 de l’Illinois. Peut-être ressent-il également une certaine frustration par rapport au fait d’avoir vu les habitants de Chicago, sa ville d’origine, lui tourner le dos pour porter aux nues l’idole des Bulls. Zeke, on le sait, n’était pas le dernier à s’être fait quelques rivaux durant son passage dans la Ligue, le fait de jouer dans une équipe hautement détestée à cause de ses mauvais gestes (Bill Laimbeer si tu nous lis) n’aidant certes pas à s’attirer les sympathies des adversaires. Durant son après-carrière, le Hall of Famer a néanmoins, semble-t-il, mis petit à petit de l’eau dans son vin, jusqu’à régler certaines querelles avec ses anciens ennemis. L’exemple le plus marquant étant son émouvante réconciliation avec Magic Johnson en 2017 devant les caméras de NBA TV. Mais bon, avec Jordan c’est une autre histoire, et d’après ce que l’on a vu dans The Last Dance, l’actuel propriétaire des Charlotte Hornets ne semble pas tout à fait disposé à pardonner à son rival.

Isiah Thomas semble avoir du mal à digérer, près de trente après, le traitement que lui a infligé Michael Jordan durant leur période de rivalité. Une réponse à venir de la part de His Airness ?

Source texte : The Pivot Podcast