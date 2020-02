Spencer Dinwiddie snobé pour le Skills Challenge : il serait peut-être temps de respecter Speedy, non ?

Auteur d’une très grosse saison et un temps annoncé parmi les All-Stars, Spencer Dinwiddie enchaîne les désillusions. Pas invité au match des étoiles, le meneur des Nets a également été snobé pour le Skills Challenge, un concours qu’il a déjà remporté et qu’il apprécie tout particulièrement.

C’est l’une des très bonnes surprises de la saison 2019-20 : Spencer Dinwiddie. Déjà important la saison passée en relais du très bon D’Angelo Russell, Speedy a fait encore mieux cette année. Profitant des blessures à répétitions de Kyrie Irving, le joueur est devenu un vrai leader pour le jeune groupe des Nets. Clutch, capable de faire briller ses coéquipiers, auteur de quelques coups de chaud, on a l’impression de parler du franchise player de son équipe. Quitte à prendre un mec de Brooklyn dans les remplaçants, autant prendre Spencer, toujours présent, plutôt régulier et qui fédère beaucoup mieux qu’Uncle Drew. La meilleure période des Nets cette saison ? Lorsque Dinwiddie en était le leader. 26 matchs manqués à la suite par Kyrie Irving pour un bilan juste équilibré de 13-13. Pour rappel, Brooklyn est à 44% de victoires cette saison, chacun se fera son idée sur ces mots. 21 points, 6,5 passes pour le meneur des Black and White et quelques matchs références comme son 32/11 contre Boston, les 41 points contre San Antonio ou encore son 26/14 récemment face à Miami. Certes, les pourcentages ne sont pas folichons (42/31/77) mais tout ne s’analyse pas par les stats, c’est par son attitude, son exemple, son leadership et ses moments chauds que le joueur montre son importance dans le système de Kenny Atkinson.

Une importance qui n’est malheureusement pas toujours reconnue par le grand public. Qu’il ne soit pas sélectionné parmi les All-Stars, pourquoi pas. Il y a beaucoup de très bons joueurs laissés sur le carreau (Bradley Beal et Zach LaVine notamment) mais refuser au vainqueur du Skills Challenge de remettre son titre en jeu c’est moche. Pas d’erreur dans cette phrase, Dinwiddie n’a pas gagné en 2019 pour la simple et bonne raison qu’il était blessé mais il a remporté le concours en 2018 et sa présence aurait donc eu un double sens : en hommage à ses accomplissements cette saison et par rapport à sa victoire dans cette compétition. Mais non… Il devra mater tout ça devant la téloche. De quoi lui mettre bien la rage, au micro du New York Post :

« Il faut voir les choses comme ça : j’ai remporté le Skills Challenge et je n’ai pas été réinvité. Qu’est-ce que ça veut dire putain ? Avez-vous déjà vu un vainqueur qui n’est pas réinvité ? C’est quand même dingue. Les gens n’en ont rien à faire de moi. Je suis juste Spencer. Arrêtez de jouer, c’est un concours de popularité. »

On en connait un qui a les glandes, et c’est justifié. Le Skills Challenge n’est pas le concours le plus suivi ou le plus prestigieux. Ce n’est pas pour rien qu’ils le mettent en premier au programme. Cette compet’ a pour but de mettre face à face les joueurs avec le meilleur handle. Ont-ils vu les matchs de Brooklyn cette saison ? Le mec se balade dans les raquettes en faisant l’anguille entre les défenseurs pour prendre des shoots où il est à 45 degrés la plupart du temps. Pas de blasphème, sans doute que les joueurs choisis seront très talentueux également, Derrick Rose a déjà été annoncé, mais dur de ne pas avoir une petite déception pour un joueur que personne n’attendait et qui a fait grave le taf depuis octobre.

Spencer Dinwiddie ne fera pas le Skills Challenge et c’est bien dommage. Il aurait bien mérité un peu de lumière pour tout ce qu’il a accompli cette saison. Attention aux prochains adversaires des Nets, il pourrait y avoir de la casse avec un meneur bien vénère.

Source texte : New York Post