Un format World vs USA pour le All-Star Game ? Dans l’idée pourquoi pas, dans la mise en pratique faudra être patient…

Le All-Star Game 2020 approche, et un record a été battu cette année en voyant 8 joueurs non-Américains squatter les sélections globales. Un équilibre en approche qui nous fait poser cette question : est-ce qu’on pourrait prochainement avoir droit à un format USA vs reste du monde…?

Luka Doncic

Giannis Antetokounmpo

Joel Embiid

Pascal Siakam

Rudy Gobert

Nikola Jokic

Ben Simmons

Domantas Sabonis Record all-time explosé : 8 joueurs non-Américains au All-Star Game 2020. 🇫🇷🇱🇹🇷🇸🇨🇲🇦🇺🇬🇷🇨🇲🇸🇮 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 31, 2020

Ils seront 8. Huit joueurs non-Américains, qui porteront les couleurs étoilées pour le match du dimanche 16 février à Chicago. Pour certains, cela ne veut rien dire. Mais pour nombreux sur le vieux continent, ce n’est pas une simple anecdote. Alors qu’il y a encore quelques années cet événement était réservé en grande majorité aux fils de l’Oncle Sam, de plus en plus de stars se sont développées venant du monde entier, et l’équilibre commence à se voir : 4 des 10 titulaires votés par les fans, les médias et les joueurs ne viennent pas des USA, avec Luka Doncic, Pascal Siakam, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo annoncés starters. Le Freak est même capitaine, pour la deuxième année de suite, et Doncic pourrait prendre la suite de LeBron d’ici quelques années quand on voit sa montée dans l’élite mondiale. On y était presque, d’ailleurs, cette année : Doncic et Giannis auraient pu être capitaines, donc un Slovène et un Grec pour représenter… la NBA. Nous, on valide évidemment. Mais voilà un scénario qui doit en faire cogiter plus d’un du côté de Manhattan, dans les bureaux de la Grande Ligue.

La réflexion autour de chez nous est assez simple, on a envie de voir ce que donnerait un format World vs Team USA. Déjà par envie de choquer les observateurs lors d’un événement très médiatisé en cas de victoire, mais aussi pour redonner du peps à ce match qui a clairement perdu de sa vigueur. On ne joue plus vraiment lors du All-Star Game, on se balade, on fait le show, on change les scores en fin de quart-temps (pour des raisons totalement louables), et éventuellement on s’y met dans le money-time. En plaçant les Américains face aux non-Américains ? Il y aurait l’assurance d’un haut niveau d’intensité pour au moins une équipe (World), donc la création d’une potentielle rivalité, donc un ping-pong annuel qui pourrait redonner vie au ASG. Les jeunes y sont déjà imposés, avec le Rising Stars Challenge, mais l’enjeu n’est pas le même puisqu’il ne s’agit pas des meilleurs joueurs au monde. Et si par le passé on transpirait en plaçant Nicolas Batum titulaire ou Danilo Gallinari quand ce n’était pas Luol Deng, les talents internationaux se sont multipliés ces dernières années et l’effectif pourrait commencer à avoir une sacré gueule. Jugez plutôt :

Meneurs : Ben Simmons, Dennis Schröder, Jamal Murray, Goran Dragic, Ricky Rubio, Shai Gilgeous-Alexander

Arrières : Luka Doncic, Evan Fournier, Buddy Hield, Bogdan Bogdanovic

Ailiers : Pascal Siakam, Andrew Wiggins, Bojan Bogdanovic, Danilo Gallinari

Ailiers-forts : Giannis Antetokounmpo, Domantas Sabonis, Kristaps Porzingis, Lauri Markkanen

Pivots : Joel Embiid, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Nikola Vucevic, Marc Gasol

Une liste non-exhaustive de 22 joueurs, qui en laissent un paquet talentueux sur le carreau, mais donnent une idée de ce que pourrait proposer une équipe World face à l’armada américaine. Maintenant vient la vraie question : pourquoi ne pas tenter ce format ? Et bien cette question, nous l’avons déjà posé à Adam Silver. Lors d’une conférence de presse réalisée il y a trois ans dans le cadre du London Game, le boss de la NBA nous avait donné son explication détaillée autour de ce potentiel choc des US face au reste du monde :

Concernant le All-Star Game lui-même, et donc le format USA vs Reste du monde, on n’y est pas encore avec un mode un peu à la Ryder Cup. Tout simplement parce que ce ne serait peut-être pas juste pour les joueurs, d’avoir 25% de joueurs internationaux en NBA aujourd’hui alors que 75% viennent des Etats-Unis, et avec le même nombre de joueurs sélectionnés pour le match vous auriez évidemment plus de chance d’y participer en étant un joueur né en-dehors du pays. Et nous voulons que le All-Star Weekend soit le moment ultime des récompenses, pour ces joueurs qui méritent vraiment d’être sélectionnés. C’est pour cela que nous avons testé avec les rookies et les sophomores, mais je pense pas que nous sommes sur cette piste pour le All-Star Game.

Il est vrai que, patriotisme ou non, les Américains pourraient se sentir désavantagés dans le processus de sélection. Pour des joueurs comme Jayson Tatum ou Bam Adebayo qui sont ravis d’avoir été choisis ette année, la probabilité de les voir rejoindre le match des étoiles en concentrant tous les Ricains dans une seule et même équipe de 12 joueurs serait quasi-nulle. Regardez, de tête, ce que cela donne rien qu’en évoquant une dizaine de noms : Anthony Davis, LeBron James, Kawhi Leonard, James Harden, Stephen Curry, Damian Lillard, Russell Westbrook, Karl-Anthony Towns, Kemba Walker, Jimmy Butler, Victor Oladipo, Paul George, Donovan Mitchell,… Aujourd’hui, il n’y a que 108 joueurs internationaux recensés sous contrat cette saison en NBA. Cela ne représente qu’un quart de la Ligue. C’est déjà une nette progression en comparaison avec quelques saisons passées, mais il reste encore du chemin. C’est en cela que Silver a voulu tester son format sur les plus jeunes, histoire de voir comment les coulisses réagiraient. La suite, ce sera certainement de voir comment ce nombre de joueurs non-Américains en NBA se développe. Est-ce qu’on se rapproche des 200 joueurs d’ici 4-5 ans, ce qui pousserait clairement le format USA vs World, ou est-ce que cela traîne encore ? La Ligue, en tout cas, ne prendra pas le risque de se mettre un public local et des joueurs locaux à dos tant qu’il n’y aura pas de vrai équilibre au sein des effectifs.

Oui, c’est sûr, un match aujourd’hui entre USA et le reste du monde serait un grand événement, avec un niveau de plus en plus équilibré entre les deux équipes. De là à voir ce format débarquer l’an prochain lors du All-Star Game 2021 ? Pas sûr. La NBA grandit, le jeu international aussi, mais il faut encore plus de talents dans la Ligue pour que cela se produise enfin. Allez, on pousse, on pousse, et on s’occupera bientôt des Américains sur le terrain.