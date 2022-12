Cinquième et dernier match de ce Christmas Day, les Nuggets reçoivent les Suns dans le Colorado. Un énorme choc à plus d’un titre, on vous explique pourquoi et on retourne lécher le plat de persillade.

Pour un Christmas Day réussi il faut des stars, des mecs qui font des stats et qui gagnent des trophées, des “têtes connues”. Puis il faut un minimum d’intérêt sportif quand même, sinon on met cinq fois Lakers – Knicks tous les ans et on en parle plus.

Ce Nuggets – Suns ? Il coche toutes les cases. Les Nuggets sont leaders de la Conférence Ouest, à égalité avec Memphis, et les Suns sont actuellement quatrièmes après avoir longtemps été premiers (depuis deux ans et demi environ). Deux franchises ambitieuses de ce côté-ci des États-Unis, au vu du bazar actuel dans une Conférence qui se cherche des patrons. A Denver on a récupéré Michael Porter Jr. récemment et le Big Three Jokic – Murray – MPJ est enfin reformé (attention, Jamal est incertain pour ce soir). A Phoenix ? Hormis l’absence longue durée de Cam Johnson, tout le monde est sur le pont même si on surveillera toute la journée (non) le statut lui aussi incertain de… Devin Booker, c’est ballot. Chris Paul et Deandre Ayton seront bien là pour jouer à pick et roll, Mikal Bridges et ses longs bras serviront le dessert dans votre salon tout en contrant Aaron Gordon.

De l’intérêt au classement donc, et un focus obligatoire sur un homme, un homme double-MVP en titre et qui ne semble jamais rassasié. Ses stats sur le mois de décembre ? Euh, asseyez-vous, ça vaudra mieux, et visez plutôt :

Vous aussi vous avez vu le match trop naze face à Dallas ? Trêve de plaisanterie, Nikola Jokic n’est pas un homme depuis un mois, c’est un ogre, un titan, et ce soir face à Deandre Ayton il aura probablement à cœur de faire le combo bûche glacée – bûche pâtissière et d’engloutir tout ça sans mâcher afin d’envoyer un nouveau message dans la course au trophée de MVP.

Si vous êtes encore là avec nous demain à la fin de ce match vous ferez partie de l’élite. Un Christmas Day c’est bon mais c’est long, mais les vrais savent que le meilleur d’un repas vient souvent en dessert alors gardez de la place, démerdez-vous, mais à ce soir (demain) pour faire le bilan, ensemble, de la merveilleuse soirée qui s’annonce.