Quatrième affiche au programme du Christmas Day (2h du matin), la rencontre opposant Golden State à Memphis promettait beaucoup il y a quelques mois après la grosse série de Playoffs ayant opposé les deux équipes. Sauf qu’aujourd’hui, le champion en titre a la tête sous l’eau et les Grizzlies sont chauds. Le blowout est-il inévitable ?

On espère que non, bien évidemment. Car même si le principe de Noël est d’offrir des cadeaux, on aimerait bien voir les Warriors en faire moins que lors de leurs deux derniers matchs en terre new-yorkaise.

“Fragiles mentalement” pour reprendre les mots de Draymond Green et toujours privés de Stephen Curry, Golden State reste sur deux humiliations consécutives (défaite de 36 points face aux Knicks puis 30 contre les Nets) et a vraiment besoin de se remettre ASAP la tête à l’endroit. Mais les Warriors en sont-ils au moins capables ? Pas sûr quand on voit la dynamique actuelle du groupe de Steve Kerr (cinq défaites en six matchs). Andrew Wiggins était pressenti pour rejouer pour la première fois depuis le 3 décembre mais repousse encore un peu l’échéance, Donte DiVincenzo devrait lui faire son retour… mais Draymond Green est incertain, heureusement finalement que les Dubs évolueront devant leur public après le terrible road-trip qu’ils viennent de vivre, de quoi recevoir un coup du boost bienvenu du sixième homme. En 14 matchs à la maison cette année, Golden State en a quand même remporté 12 hein…

Chase Center is Christmas Day ready 🎅🏾🏀 pic.twitter.com/70Yq0Jy49m — Jason Dumas (@JDumasReports) December 23, 2022

Peu importe le visage que montreront les Warriors, une chose est sûre : les Grizzlies ne viendront pas au Chase Center pour faire dans le social. Il suffit d’écouter la dernière décla de Ja Morant pour se rendre compte que ce match face à Golden State n’est pas vraiment comme les autres.

“C’est un match qu’on a entouré sur le calendrier. C’est l’équipe contre qui on s’est fait éliminer en Playoffs, donc on veut prendre notre revanche. Ils sont les champions en titre. Peu importe leur bilan, ils restent l’une des meilleures équipes dans cette ligue.”

Morant, qui a également déclaré il y a quelques jours qu’il ne craignait personne au sein de la Conférence Ouest, voudra envoyer un message, tout comme l’ensemble de l’équipe de Memphis. Et ça tombe bien, car les Grizzlies sont de retour au complet maintenant que Desmond Bane a quitté l’infirmerie. Vendredi à Phoenix, le coach Taylor Jenkins a pu aligner pour la première fois de la saison son cinq ultime, et les Suns ont pris tarif (-25). Même scénario à venir pour le champion en titre ce dimanche ?