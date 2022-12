C’est Christmas Day et ça veut donc dire des affiches XXL de tous les côtés. Ici, on focus sur le choc des titans à l’Est entre Celtics et Bucks (à 23h). Le plan est simple : le vainqueur se réveillera leader de la Conférence au matin !

Jayson Tatum vs Giannis Antetokounmpo, un supporting cast 5 étoiles autour (Khris Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez, Jaylen Brown, Al Horford, Marcus Smart), deux bons coachs, une salle mythique pour rassembler tout ce beau monde. Que demander de plus ? Boston vs Milwaukee, c’est sans doute ce qui se fait de mieux à l’Est cette saison et c’est un choc digne d’une Finale de Conférence. Et puis qui sait, peut-être même que ces deux équipes s’y retrouveront cette année !

Sur les dernières saisons, Bucks et Celtics ont eu l’habitude de s’affronter à plusieurs occasions en Playoffs et ça a donné des matchs toujours indécis et spectaculaires. Champion en 2021, Milwaukee avait rendu sa couronne à la dernière intersaison suite à sa défaite contre… Boston. Depuis ? Les deux équipes ne se sont pas affrontées et c’est un match qui sent donc la revanche pour les Daims. Petite différence par rapport à l’époque, Khris Middleton sera cette fois en tenue. Même s’il n’est pas encore à 100%, le lieutenant du Greek Freak pourrait avoir son importance, notamment sur le plan défensif afin de limiter l’impact des Jay Brothers.

Les uns voudront prouver que les blessures les ont empêché de revenir au sommet (Milwaukee), les autres ont bien l’intention de rester les rois de l’Est (Boston), c’est donc un combat pour l’hégémonie d’une Conférence qui se décide, même si d’autres prétendants ont évidemment des vues sur le trône.

En parlant de trône, celui du MVP pourrait bien avoir un nouvel hôte au printemps. Deux années de suite, Nikola Jokic y a posé ses fesses mais la concurrence ne fait que se renforcer pour empêcher le Joker de faire le Three-Peat. Deux candidats seront d’ailleurs présents sur le terrain cette nuit. Monstrueux depuis le début de saison, Giannis Antetokounmpo pourrait récupérer un titre qu’il connaît bien puisqu’il a déjà remporté deux fois la récompense. Pour Jayson Tatum, ça serait une grande première mais surtout la preuve qu’il est définitivement entré dans la cour des superstars de la Ligue. On rappelle que Boston attend un MVP depuis Larry Bird en… 1986 !

On espère donc un duel intense, digne de deux rivaux qui se retrouvent sur le ring après une longue attente et ça s’annonce serré. Une seule victoire d’écart au classement. La dernière série de Playoffs ? Bouclée au septième match. Le bilan en régulière en 2022 ? 2-2 avec chaque équipe qui reste souveraine à la maison. De quoi envisager une victoire des adeptes du trèfle ce soir ?

Celtics-Bucks, c’est sans doute le gros choc de ce Christmas Day et c’est tout simplement immanquable pour les amoureux de ballon orange que nous sommes. Rendez-vous à 23h pour le début des hostilités.