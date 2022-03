Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Nikola Jokic gère la boutique face aux Clippers, quand le Joker va tout va dans les Rocheuses

Petite nuit avec « seulement » quatre rencontres à mater mais de nombreux enseignements supplémentaires. Les Warriors qui se plantent encore face à une équipe prenable, les Bucks en démonstration, Nikola Jokic qui résiste au collectif des Clippers ou le nouveau show Trae Young au Garden, on vous raconte tout ça dans le gros résumé.

Magic – Warriors : 94-90

Knicks – Hawks : 111-117

Bucks – Bulls : 126-98

Nuggets – Clippers : 127-115

This Trae Young crossover is even sicker in #PhantomCam pic.twitter.com/oH2q5aR3B7 — NBA (@NBA) March 23, 2022

🔥 45 PTS | 8 AST | 7 3PM 🔥@TheTraeYoung returned to The Garden for the first time since last years playoffs and erupted for 45 points. He scored 21 points in the second-half to secure the @ATLHawks win! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/enzhib1Un5 — NBA (@NBA) March 23, 2022

Nikola Jokic's all-around play was on full display for the @nuggets as he led them to the win! #MileHighBasketball 🃏 30 PTS | 14 REB | 6 AST | 2 STL | 3 BLK pic.twitter.com/IYgM2FYTuN — NBA (@NBA) March 23, 2022

The defending champs were led by Jrue Holiday & Giannis Antetokounmpo who combined for 52 points in the @Bucks win! #FearTheDeer@Jrue_Holiday11: 27 PTS (12/17 FGM), 7 AST@Giannis_An34: 25 PTS (9/12 FGM), 17 REB, 5 AST, 3 BLK pic.twitter.com/u9nLzSjvNu — NBA (@NBA) March 23, 2022

💥 Aaron Gordon puts it down with AUTHORITY! pic.twitter.com/eXtfE40Axz — NBA (@NBA) March 23, 2022

Bones Hyland gets the crowd in Denver hype with his 3-ball! He has 16 PTS & 4 3PM made. Watch Now on TNT pic.twitter.com/i3dCR02HIC — NBA (@NBA) March 23, 2022

Will Barton drains the 3 after a no-look give-and-go! A second look at the @nuggets swinging the rock on TNT pic.twitter.com/ZeEsEUUald — NBA (@NBA) March 23, 2022

THROW IT DOWN BOOGIE ‼ The @nuggets are live on TNT pic.twitter.com/HKHrMtC7zh — NBA (@NBA) March 23, 2022

