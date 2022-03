La course aux Playoffs : les Bucks balayent les Bulls avec autorité, le champion monte en puissance

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ trois semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Magic – Warriors : 94-90

Knicks – Hawks : 111-117

Bucks – Bulls : 126-98

Nuggets – Clippers : 127-115

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Bucks et Hawks : en donnant la leçon à Chicago, Milwaukee a non seulement confirmé sa montée en puissance en mars (8 victoires en 10 matchs) mais aussi récupéré la seconde place à l’Est. Avec un groupe désormais presque au complet (Middleton était au repos pour un coup reçu) et une belle dynamique en cours, le champion montre qu’il est prêt à partir au combat. Un peu plus bas au classement, Atlanta garde le rythme de ses concurrents en gagnant au Garden et se débarrasse d’un possible gêneur qui aurait pu revenir sur sa dixième place. Le play-in sera bientôt garanti pour la franchise de Géorgie.

Mauvaise opération du jour – Warriors : les matchs passent et Golden State semble toujours aussi malade et en manque de son joueur vedette, Stephen Curry. Après un choke dans les derniers instants contre les Spurs, les Warriors ont encore déraillé à Orlando. Ce n’était pourtant pas le match le plus compliqué sur ce début de road trip et il va falloir à présent se coltiner le Heat en back-to-back. La deuxième place s’éloigne de la Baie et le duo Jazz-Mavs n’attend qu’une occasion pour fondre sur les Dubs.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Pistons – Hawks

0h : Pacers – Kings

0h : Hornets – Knicks

– Knicks 0h30 : Grizzlies – Nets

– 0h30 : Heat – Warriors

– 0h30 : Celtics – Jazz

– 1h : Wolves – Suns

– 1h : Thunder – Magic

1h30 : Mavs – Rockets

– Rockets 3h : Lakers – Sixers

– 3h : Blazers – Spurs

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Bucks – Raptors ou Nets

Sixers – Cavs

Celtics – Bulls

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans