Tanking et course à la Draft 2022 : deuxième victoire de suite pour le Magic, attention à ne pas tout gâcher dans le dernier virage

On y est ! A environ trois semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit le Magic a réalisé un gros coup en battant les Warriors. Une victoire qui n’était sans doute pas prévue au planning.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Magic – Warriors : 94-90

Knicks – Hawks : 111-117

Bucks – Bulls : 126-98

Nuggets – Clippers : 127-115

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Knicks : avec désormais six matchs de retard sur la dixième place et juste une dizaine de rencontres à jouer, New York est au bord du ravin. Encore deux ou trois défaites et la franchise de Big Apple pourra envoyer balader la fin de saison pour tenter de récupérer un bon pick. Il s’agirait juste de ne pas laisser trop d’avance aux Spurs et aux Blazers. Qui sait, sur un malentendu même Indiana est rattrapable.

Mauvaise opération du jour – Magic : en l’emportant contre les Warriors, le Magic a réalisé un joli coup sur le terrain mais un très mauvais dans la course aux meilleurs prospects. Toujours placé dans le Top 3 des pires bilans, Orlando voit désormais la menace Thunder apparaître. Il n’y a même pas un match d’écart entre les deux équipes et OKC ne fait même plus semblant de tenter de gagner. 1,5% à la Lottery ça peut être la différence entre un bon joueur et une future star. Vaut mieux mettre toutes les chances de son côté.

Le programme de la nuit prochaine

0h : Pistons – Hawks

– Hawks 0h : Pacers – Kings

– 0h : Hornets – Knicks

0h30 : Grizzlies – Nets

0h30 : Heat – Warriors

0h30 : Celtics – Jazz

1h : Wolves – Suns

1h : Thunder – Magic

– 1h30 : Mavs – Rockets

3h : Lakers – Sixers

3h : Blazers – Spurs

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon